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Сотовая связь Транспорт и связь

Абоненты Tele2 объединяются в группы и получают скидки на связь до 20%

13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 изучила предпочтения пользователей программы "Выгодно вместе". Она позволяет клиентам объединяться в группы и получать скидки на ежемесячные платежи за связь до 20%. Чаще абоненты создают группы из 4-5 участников для получения наибольшей скидки. Примерно 10% объединяются с абонентами из разных регионов страны. В этом году Tele2 и Visa ориентировали программу на более широкую группу пользователей: теперь скидку можно получать даже в мини-группах из двух участников.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 проанализировала программу "Выгодно вместе" — самые активные регионы и оптимальное число участников группы. Оказалось, что 73% участников, получающих скидку по программе, объединились в группы из четырех и более человек для большей экономии. При этом около 10% клиентов стабильно пользуются программой в группах, которые объединяют участников из разных регионов.

В топ-3 городов, где наиболее востребована программа "Выгодно вместе", вошли Москва, Санкт-Петербург и Красноярск.

Tele2 запустила инновационную программу "Выгодно вместе" в 2020 году. При объединении в группу от трех человек абоненты получали скидки на ежемесячную плату по тарифу, а с использованием карты Visa предоставлялась дополнительная скидка в 5%. Объединяться в группы могли абоненты из разных регионов. В мае этого года Tele2 расширяет предложение для тех, кому актуальна небольшая группа. Теперь даже два абонента могут объединиться и получать скидку 5% по программе при использовании карты Visa.

Создать группу необходимо в личном кабинете или приложении "Мой Tele2". После формирования группы скидка для каждого из трех номеров составит 5%, для четырех — 10%, для пяти участников абонентская плата уменьшится на 15%, а с картой Visa еще больше — на 10%, 15% и 20% соответственно. Скидка предоставляется ежемесячно при наличии у участника подключенной услуги "Автоплатеж" от Tele2 и при внесении абонентской платы за тариф всеми участниками группы.

Выгода по программе "Выгодно вместе" распространяется не только на абонентскую плату по основному тарифу, но и на все дополнительные услуги, пакеты, подключенные в рамках тарифного конструктора.

Для участия в программе участникам группы не нужно выбирать один тариф — каждый может подключить предложение, максимально отвечающее его потребностям. При этом нет необходимости оформлять номера на одного пользователя. Все это делает программу удобной как для семьи, так и для друзей, коллег и тех, кто имеет несколько SIM-карт на различных устройствах. Подробнее о программе "Выгодно вместе" по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

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здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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