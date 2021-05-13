ТГУ разработает проект реконструкции парка Центрального района Тольятти

Специалисты Тольяттинского государственного университета (ТГУ) приступили к разработке проектно-сметной документации проекта по благоустройству парка Центрального района Тольятти.

По словам директора Центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ Марии Степановой, документация должна быть сформирована до конца лета 2021 г. с последующим прохождением государственной экспертизы.

Исполнение договора курируют заинтересованные стороны: администрация Тольятти, "КуйбышевАзот", представители общественности.

Опорный вуз имеет свидетельство саморегулируемой организации с правом проектирования зданий и сооружений. Руководит проектом главный инженер ТГУ Виталий Жданкин, за архитектурно-дизайнерские решения отвечает Центр урбанистики и стратегического планирования территорий ТГУ.

Парк культуры и отдыха Центрального района Тольятти с 1960-х годов является любимым местом горожан для прогулок. Но он уже давно нуждается в обновлении: многие объекты и аттракционы на территории парка либо не действуют, либо не соответствуют современным требованиям безопасности.

В 2020 г. фонд "Духовное наследие" имени С. Ф. Жилкина по поручению главы Тольятти и при финансовой поддержке предприятия "КуйбышевАзот" инициировал конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории парка. Победителем конкурса в декабре 2020 г. стал проект Центра урбанистики ТГУ. Итоговый эскизный проект парка был создан с учетом пожеланий горожан, высказанных в ходе открытых встреч с авторами в декабре 2020 - марте 2021.

В основу концепции благоустройства Центрального парка специалисты Центра урбанистики заложили идею инклюзивности. При функциональном зонировании учтены интересы разных целевых аудиторий.

Проектом предусмотрена круглогодичная активность на территории парка: например, летом — аттракционы, различные тематические детские и спортивные площадки, зимой — каток и снежный город с горками.

Кроме того, открытые площадки парка идеально подойдут для проведения городских мероприятий и тематических фестивалей, ярмарок и презентаций.

Представленная Центром урбанистики ТГУ в декабре 2020 года архитектурная концепция и генеральный план территории Центрального парка были доработаны нашими специалистами. Мы максимально учли все замечания тольяттинцев, особенно внимательно прислушались к идеям, которые озвучивали жители ближайших к парку домов, — рассказывает Мария Степанова. — Думаю, что их ожидания оправдаются.

Эскизный проект Центра урбанистики был согласован в конце апреля текущего года с главным заказчиком — администрацией г. о.Тольятти".