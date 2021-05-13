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Образование Общество

ТГУ разработает проект реконструкции парка Центрального района Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Тольяттинского государственного университета (ТГУ) приступили к разработке проектно-сметной документации проекта по благоустройству парка Центрального района Тольятти.

Тольяттинский госуниверситет создает новое "лицо" парка Центрального района Тольяттинский госуниверситет создает новое "лицо" парка Центрального района
Фото: фото предоставлено ТГУ

По словам директора Центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ Марии Степановой, документация должна быть сформирована до конца лета 2021 г. с последующим прохождением государственной экспертизы.

Исполнение договора курируют заинтересованные стороны: администрация Тольятти, "КуйбышевАзот", представители общественности.

Опорный вуз имеет свидетельство саморегулируемой организации с правом проектирования зданий и сооружений. Руководит проектом главный инженер ТГУ Виталий Жданкин, за архитектурно-дизайнерские решения отвечает Центр урбанистики и стратегического планирования территорий ТГУ.

Парк культуры и отдыха Центрального района Тольятти с 1960-х годов является любимым местом горожан для прогулок. Но он уже давно нуждается в обновлении: многие объекты и аттракционы на территории парка либо не действуют, либо не соответствуют современным требованиям безопасности.

В 2020 г. фонд "Духовное наследие" имени С. Ф. Жилкина по поручению главы Тольятти и при финансовой поддержке предприятия "КуйбышевАзот" инициировал конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории парка. Победителем конкурса в декабре 2020 г. стал проект Центра урбанистики ТГУ. Итоговый эскизный проект парка был создан с учетом пожеланий горожан, высказанных в ходе открытых встреч с авторами в декабре 2020 - марте 2021.

В основу концепции благоустройства Центрального парка специалисты Центра урбанистики заложили идею инклюзивности. При функциональном зонировании учтены интересы разных целевых аудиторий.

Проектом предусмотрена круглогодичная активность на территории парка: например, летом — аттракционы, различные тематические детские и спортивные площадки, зимой — каток и снежный город с горками.

Кроме того, открытые площадки парка идеально подойдут для проведения городских мероприятий и тематических фестивалей, ярмарок и презентаций.

Представленная Центром урбанистики ТГУ в декабре 2020 года архитектурная концепция и генеральный план территории Центрального парка были доработаны нашими специалистами. Мы максимально учли все замечания тольяттинцев, особенно внимательно прислушались к идеям, которые озвучивали жители ближайших к парку домов, — рассказывает Мария Степанова. — Думаю, что их ожидания оправдаются.
Эскизный проект Центра урбанистики был согласован в конце апреля текущего года с главным заказчиком — администрацией г. о.Тольятти".

Основное направление деятельности Центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ — формирование комплексно развитой городской среды г. о.Тольятти. Центр появился как один из стратегических проектов Программы развития опорного ТГУ, а его главная задача — разработка значимых проектов в интересах города и всей Самарской области. Один из таких проектов — архитектурная концепция и генеральный план развития территории Центрального парка.

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Последние комментарии

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Елена Алимова 09 декабря 2017 15:44 Прокуратура: "Есть информация, что к чистке унитазов в самарском детсаду привлекали четверых детей"

Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

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