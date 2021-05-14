Абоненты Tele2 в Приволжье предпочитают Facebook

Tele2 с помощью технологии big data проанализировала активность своих клиентов в социальных сетях.
Пользователи посещают разные ресурсы, но самым популярным среди клиентов Tele2 в Приволжье стал Facebook, его используют 16% абонентов, Youtube оказался на пятом месте.
В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интернета в возрастной категории 34-37 лет, владельцы устройств с технологией 4G. Аналитики Tele2 оценили количество посетителей социальных сетей осенью прошлого года и весной 2021 года.
Весной этого года 16% абонентов Tele2 в Приволжье регулярно посещали Facebook, эта же социальная сеть была самой популярной и осенью прошлого года. На втором месте — "ВКонтакте", который собрал 12,5% клиентов оператора, на третьем месте — "Одноклассники", им отдают предпочтение 9,5% пользователей.
Если размер аудитории лидирующих социальных сетей периодически изменяется на 2-2,5% в большую или меньшую сторону, то поклонники "Одноклассников" постоянны и верны своему выбору. Аудитория с осени прошлого года не увеличилась, но по сравнению с весной 2020 г. количество пользователей выросло в 2,3 раза.
На четвертом месте по популярности Instagram, его аудитория среди клиентов Tele2 выросла в 1,3 раза по сравнению с осенью и превышает 8%. Замыкает пятерку лидеров Youtube.
Согласно данным аналитики, самые активные пользователи соцсетей в Приволжье живут в Чувашии и Нижегородской области. Наименьший интерес к социальным сетям среди клиентов оператора в возрасте 34-37 лет проявляют жители Кировской области.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???