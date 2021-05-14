Дмитрий Азаров поручил изучить опыт регионов в поддержке многодетных семей

Дмитрий Азаров поручил изучить опыт других регионов по мерам поддержки многодетных семей. Поручение было дано по итогам встречи с многодетными семьями региона, прошедшей в формате в режиме видеоконференцсвязи в преддверии Международного дня семьи.

"Марина Юрьевна, обобщите все действующие меры поддержки, посмотрите, где есть "пробелы", — поручил губернатор министру социально-демографической и семейной политики региона Марине Антимоновой. — Мера поддержки по земельным участкам не всегда подходит для конкретной семьи. Есть различный опыт в других регионах, когда эти земельные участки семьи передавали застройщикам, а застройщики взамен предоставляли квартиры, либо помогали строить жилье. Думаю, нам надо к этому опыту присмотреться. Здесь доклад прошу подготовить не позднее 1 июля".

Предложение рассмотреть меры поддержки, альтернативные простому выделению земельного участка, прозвучало от семей.

Так, Наил Назаров из Нефтегорского района, рассказал, что его семья улучшила свои жилищные условия, благодаря мерам поддержки, однако построить дом на участке, полученном от государства самостоятельно им оказалось тяжело. "Предлагаю многодетным семьям помогать при строительстве, а не только выделять земельный участок", - обратился к губернатору глава семьи.

К инициативе Наила Назарова присоединилась и семья Серовых — трудовая династия нефтепереработчиков с общим стажем на всю семью в 170 лет: "Пусть будут давать меньше соток земли, но помогают со строительством, подведением коммуникаций", — высказалась Оксана Серова.

"Испокон веков семья обеспечивала связь поколений и сохранение духовно-нравственных основ нашего народа, объединяла самых близких людей, умножала силы, придавала уверенность в завтрашнем дне, — отметил Дмитрий Азаров. — Президент страны Владимир Владимирович Путин в своем Послании особо подчеркнул: "Положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначены в обновленной Конституции России, и они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти".

И сегодня защите семьи, материнства и детства уделяется особое внимание. По поручению президента с этого года введены такие меры, как ежемесячная выплата для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, выплаты семьям школьников и будущих первоклассников, поддержка детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущих в неполных семьях, больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно с уровнем оплаты 100% от заработка.

Помимо федеральных, в Самарской области предоставляется 31 региональная мера поддержки. При этом объем средств, направляемых из бюджета на реализацию этих мер, в последние годы стабильно увеличивается: в прошлом году выплаты семьям с детьми уже выросли по сравнению с 2019 г. более, чем в два раза, в нынешнем году они также увеличились и достигли почти 17 млрд рублей.

Одной из эффективных форм поддержки семей с детьми является социальная помощь на основании социального контракта. Эта мера помогает преодолеть трудную жизненную ситуацию, получить возможность достойно обеспечивать себя самостоятельно на протяжении длительного времени.

"Хочу отметить, что благодаря федеральным мерам поддержки мы смогли увеличить с 50 млн до миллиарда рублей средства, которые выделяем на социальные контракты. За один год в 20 раз!", — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что на повышение благополучия российских семей нацелены национальные проекты, федеральные и региональные программы.

"Убежден, что все они станут залогом опережающего развития нашего региона. При этом хочу сказать, что эти программы — не догма. И после нашего сегодняшнего обсуждения я готов рассмотреть ваши предложения и в случае, если мы вместе выявим такую необходимость, внести изменения в эти программы, а может, задуматься о дополнительных мерах поддержки на территории региона", — обратился к участникам встречи Дмитрий Азаров.