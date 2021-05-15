Тело ребенка найдено после тушения пожара в Октябрьске

В пятницу, 14 мая, в 15:30 после тушения пожара в частном доме в поселке Первомайском города Октябрьска было обнаружено тело 8-летнего ребенка, без признаков жизни, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По данному факту, следственным отделом по городу Сызрань СК РФ начата доследственная проверка.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки.
"В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в региональном следственном управлении СК РФ.
Ход и результаты доследственной проверки контролируются прокуратурой города. Также надзорным ведомством организована проверка работы системы органов профилактики, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!