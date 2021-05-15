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Пожары Происшествия

Тело ребенка найдено после тушения пожара в Октябрьске

ОКТЯБРЬСК. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 мая, в 15:30 после тушения пожара в частном доме в поселке Первомайском города Октябрьска было обнаружено тело 8-летнего ребенка, без признаков жизни, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

По данному факту, следственным отделом по городу Сызрань СК РФ начата доследственная проверка.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в региональном следственном управлении СК РФ. 

Ход и результаты доследственной проверки контролируются прокуратурой города. Также надзорным ведомством организована проверка работы системы органов профилактики, сообщили в прокуратуре Самарской области.

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Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

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