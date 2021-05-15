Тело ребенка найдено после тушения пожара в Октябрьске

В пятницу, 14 мая, в 15:30 после тушения пожара в частном доме в поселке Первомайском города Октябрьска было обнаружено тело 8-летнего ребенка, без признаков жизни, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По данному факту, следственным отделом по городу Сызрань СК РФ начата доследственная проверка.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в региональном следственном управлении СК РФ.

Ход и результаты доследственной проверки контролируются прокуратурой города. Также надзорным ведомством организована проверка работы системы органов профилактики, сообщили в прокуратуре Самарской области.