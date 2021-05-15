На праймериз "Единой России" заявилось 242 кандидат в депутаты Госдумы и губдумы

В Самарской области завершился этап формирования списков участников предварительного голосования "Единой России" — 14 мая региональный оргкомитет прекратил прием заявок. Борьбу за право стать кандидатами от партии на осенних выборах в Государственную думу РФ и Самарскую губернскую думу продолжат 242 человека.

Результаты рассмотрения заявок обсудили на заседании оргкомитета под председательством секретаря регионального отделения "Единой России", губернатора Дмитрия Азарова. Во вступительном слове он отметил важность пройденного этапа избирательной кампании.

"Мы с вами проделали большую работу. Рассмотрено 357 заявлений на участие в предварительном голосовании, в том числе на выборы в Государственную думу — 146, в губернскую — 211. Статистика очень неплохая, активность участников высока", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава оргкомитета подчеркнул, что с каждым потенциальным участником внутрипартийного голосования велась индивидуальная работа, документы, поданные претендентами, прошли обязательную проверку. В тех случаях, когда недочеты можно было устранить, заявителей приглашали сделать это лично. Многие из них воспользовались такой возможностью, однако до финального этапа дошли не все. В списки для голосования в регионе включены 242 кандидатов: 85 намереваются баллотироваться от "Единой России" в Госдуму, ещё 157— в Самарскую губернскую думу.

Тем временем регистрация выборщиков в рамках предварительного голосования в области продолжается. По данным на 14 мая 86 075 человека — это 3,6% от общего числа избирателей в регионе, которые предпочитают сделать свой выбор онлайн. Проголосовать можно будет и на участках "традиционным" способом: в Самарской области процедура пройдет по смешанной системе. Такое решение принял региональный политсовет партии, а федеральный центр инициативу поддержал.

Дмитрий Азаров отметил активность, проявленную волонтерами и общественниками региона на этапе регистрации участников предварительного голосования. Предложение дать представителям добровольческих и общественных организаций, отличившимся в борьбе с пандемией, широкие возможности для участия в политической жизни страны, ранее поддержал президент России Владимир Путин.

"Мы пригласили к участию в предварительном голосовании тех, кто в непростой период пандемии проявил свои самые лучшие человеческие и профессиональные качества — наших замечательных волонтеров, общественных активистов, медиков. Хочу отметить, что таких кандидатов у нас в регионе достаточно много", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Единая Россия", как партия народного большинства, учитывает мнения значительного числа граждан — и потому проводит предварительное голосование по наиболее открытой системе, рассчитывая таким образом существенно и эффективно обновить свои ряды. Благодаря этому этапу кандидатами на предстоящих выборах станут именно те, кто пользуется наибольшей поддержкой людей. Такой подход, выразил уверенность губернатор, говорит о зрелости политического объединения.

"Активность, которую мы сегодня видим среди кандидатов, является наглядным свидетельством того, что партия "Единая Россия" выступает безусловным лидером общественного мнения, доверия людей, это зрелая и ответственная политическая сила, которая проводит свою работу не от выборов до выборов, как многие другие партии, а системно и постоянно", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Напомним, всю информацию о предварительном голосовании можно найти на официальном сайте pg.er.ru. Участвовать в нем онлайн смогут все зарегистрированные на территории России избиратели с верификацией на портале "Госуслуг". Итоги предварительного голосования подведут 1 июня.