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Губернатор Власть и политика

Творческая молодежь региона: хочется, чтобы в послании губернатора была затронута тема развития молодежных пространств

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 мая губернатор Дмитрий Азаров обратится с ежегодным посланием к Самарской губернской думе. Екатерина Зуева, представляющая творческую молодежь региона, оценила изменения в регионе за последние три года, произошедшие благодаря реализации Стратегии лидерства, а также рассказала, чего ожидают молодые люди от главного программного документа.

"Дмитрий Игоревич Азаров уже сделал очень многое, - отмечает Екатерина Зуева. - Во-первых, это поддержка участников студенческой весны. Для нас, творческих студентов, это важное мероприятие, к которому мы готовимся на протяжении всего года. Делать такой невероятный праздник и поддерживать ребят, которые отправляются на всероссийский уровень — это очень дорогого стоит".

Екатерина отметила, что глава 63 региона буквально находится "на одной волне с молодежью". Дмитрия Азарова нередко можно увидеть в областной столице на играх Клуба веселых и находчивых (КВН).

"Хочется, чтобы у нас в городе появилось больше молодежных пространств, - поделилась Екатерина Зуева ожиданиями. - Классно было бы, если бы у нас появился Дом самарской студенческой весны. Мы каждый год ждем позитива от Дмитрия Игоревича, и он нам это дает. За этим человеком хочется идти только вперед. И классно, что первое лицо нашей области, наш губернатор — такой волевой и Человек с большой буквы".

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