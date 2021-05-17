Леонид Симановский: "Дмитрий Азаров делает все, чтобы Самарская область глобально развивалась"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Леонид Симановский поделился ожиданиями от предстоящего оглашения послания губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которое состоится 18 мая в 12:00.

Политик считает, что 63 регион уже зарекомендовал себя как ключевой субъект страны и работа в этом направлении будет только продолжаться.

Леонид Симановский рассказал о важных изменениях в губернии за последние три года и акцентировал внимание на сбалансированном подходе в работе команды губернатора. Политик подчеркнул, что в губернии успешно реализуются инициативы граждан.

"Надо достраивать набережную в Тольятти, которую начали. Для горожан это имеет большое значение. Главный проект, который необходимо делать, - мост через Волгу. Работа огромная, и стоит она 125 миллиардов рублей. Губернатор Дмитрий Азаров делает все, чтобы Самарская область глобально развивалась, становилась одним из главных центров Российской Федерации", - считает Симановский.