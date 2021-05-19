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Партии Власть и политика

Олег Саитов поборется в праймериз за кресло в Госдуме

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уроженец Самарской области, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов зарегистрировался на предварительное голосование для участия в выборах в Госдуму от партии "Единая Россия". Он намерен баллотироваться по Жигулевскому избирательному округу.

Фото: https://pg.er.ru

Бывший замминистра спорта Самарской области Олег Саитов сейчас позиционируется как председатель постоянного комитета Сахалинской областной думы по спорту, туризму и молодежной политике.

Напомним, с 2013 по 2015 г. он возглавлял министерство спорта, туризма и молодежной политики этого региона. В 2017 г. избран депутатом Сахалинской областной думы - председателем постоянного комитета по спорту, туризму и молодежной политике. Также Саитов является президентом Федерации бокса Сахалинской области. 

По данным ИАС Seldon.Basis, в 2016 г. в Южно-Сахалинске он учредил и возглавил "Благотворительный фонд развития бокса Олега Саитова". Кроме того, в марте этого года было создано общероссийское общественное движение содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Спорт и Отечество" с московской пропиской, председателем которого является Олег Саитов.

В праймериз конкуренцию ему по Жигулевскому округу составляют действующий депутат Госдумы Евгений Серпер, гендиректор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов, тренер спортшколы олимпийского резерва №2 Алексей Цыцарев, главврач ГБУЗ "Пестравская центральная районная больница" Виктор Решетников, пенсионер Николай Шлентяев, беспартийные Алексей Ляшенко и Алексей Чумаков.

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