Олег Саитов поборется в праймериз за кресло в Госдуме

Уроженец Самарской области, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов зарегистрировался на предварительное голосование для участия в выборах в Госдуму от партии "Единая Россия". Он намерен баллотироваться по Жигулевскому избирательному округу.

Бывший замминистра спорта Самарской области Олег Саитов сейчас позиционируется как председатель постоянного комитета Сахалинской областной думы по спорту, туризму и молодежной политике.

Напомним, с 2013 по 2015 г. он возглавлял министерство спорта, туризма и молодежной политики этого региона. В 2017 г. избран депутатом Сахалинской областной думы - председателем постоянного комитета по спорту, туризму и молодежной политике. Также Саитов является президентом Федерации бокса Сахалинской области.

По данным ИАС Seldon.Basis, в 2016 г. в Южно-Сахалинске он учредил и возглавил "Благотворительный фонд развития бокса Олега Саитова". Кроме того, в марте этого года было создано общероссийское общественное движение содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Спорт и Отечество" с московской пропиской, председателем которого является Олег Саитов.

В праймериз конкуренцию ему по Жигулевскому округу составляют действующий депутат Госдумы Евгений Серпер, гендиректор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов, тренер спортшколы олимпийского резерва №2 Алексей Цыцарев, главврач ГБУЗ "Пестравская центральная районная больница" Виктор Решетников, пенсионер Николай Шлентяев, беспартийные Алексей Ляшенко и Алексей Чумаков.

