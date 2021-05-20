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В День Волги в Самарской области по инициативе "Единой России" прошли экологические субботники

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 мая одноименную акцию "Единой России" в регионе поддержали несколько сотен активистов. Жители, волонтеры, молодогвардейцы, депутаты и сторонники партии вышли на уборку.

Фото: samara.er.ru

Один из самых крупных десантов добровольцев трудился в Тольятти. Группа из более чем 200 человек очистила пляж возле Волжского замка, береговую линию протяженностью в один километр. К участникам присоединился депутат Госдумы от Самарской области Владимир Бокк. Он подчеркнул, что на государственном уровне реализуются специальные программы, направленные на улучшение экологического состояния Волги. Однако многое зависит и от самих жителей.

"Только представьте, треть населения страны живет на берегах Волги, в том числе и мы. Наш долг - сохранять ее в чистоте. Мероприятие, организованное "Единой Россией", - очень нужное. Уверен, что все, кто участвовал в уборке мусора, будут и дальше внимательнее относиться к экологии. Надеюсь, что наша акция послужит примером для всех тольяттинцев", - подчеркнул Владимир Бокк.

О своем особом отношении к Волге рассказала Елена Сазонова, активистка профсоюза АО "АвтоВАЗ", участница предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов в Самарскую губернскую думу.

"Мы живем в красивейшем месте. Наша река - это сердце и душа Самарской области. Важно беречь ее. Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение Волги, в том числе участвуя в таких акциях", - сказала Елена Сазонова.

Участие в экологическом субботнике принял коренной тольяттинец, заместитель главврача городской больницы №5, участник предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов в Самарскую губернскую думу Николай Каравашкин.

"Чистота - залог здоровья, это я вам как врач-инфекционист говорю. Важно поддерживать не только личную гигиену, но и гигиену общественных пространств. Акция "Единой России" однозначно привлечет внимание общественности к проблемам крупнейшей в мире реки, и, надеюсь, поможет в их решении", - отметил Николай Каравашкин.

В очистке прибрежной зоны в Тольятти активное участие приняли волонтеры многофункционального центра "Шанс". В Сызрани к акции "Единой России" присоединились около полусотни добровольцев. Сотрудники завода "Тяжмаш", волонтеры, представители местного отделения "Молодой Гвардии "Единой России" и молодежного парламента, жители города привели в порядок побережье городского пляжа. Совместными усилиями очистили от бытовых отходов, камышей, веток и бревен более 500 м береговой линии, вывезли шесть грузовиков мусора.

Депутат Самарской губернской думы, главный инженер завода "Тяжмаш" Сергей Гринько подчеркнул значимость таких субботников.

"Какой будет Волга в будущем, насколько она сохранится и в каких условиях будут жить наши дети, внуки и правнуки - это зависит в том числе и от нас, от того, как мы сегодня относимся к ней. Спасибо молодежи и всем, кто откликнулся на призыв поучаствовать в акции. Теперь наши жители, приходя сюда, смогут отдыхать с комфортом. Я лишь хочу обратиться к ним - берегите нашу драгоценность, нашу Волгу", - добавил Сергей Гринько.

В Жигулевске "зеленые" волонтеры охватили прибрежную зону реки в микрорайоне Яблоневый Овраг. Более чем 20 активных жителей, депутатов и сторонников "Единой России" собрали три десятка мешков мусора - следов жизнедеятельности человека.

Директор завода "Энерготехмаш", участник предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов в Самарскую губернскую думу Алексей Иванов отметил, что "День Волги" объединил активистов-жигулевцев, которым небезразлична судьба родной реки.

"Вместе с жителями и волонтерами привели в порядок побережье залива - теперь тут уютно и комфортно отдыхать. Совместный полезный труд сплотил наш коллектив, добровольцев и всех неравнодушных людей. Такие акции важно проводить чаще", - рассказал Алексей Иванов.

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