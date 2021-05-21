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Партии Власть и политика

Эксперты IT-отрасли подтвердили, что система предварительного голосования ЕР надежно защищена

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В системе сайта предварительного голосования "Единой России" нет мест, где можно допустить ошибки, которые позволяли бы условному хакеру близко к ней "подойти", она успешно прошла проверку, пояснил IT-эксперт, руководитель проектов в сфере безопасности компании "Цифровые решения" Егор Богомолов.

Эта информация прозвучала на круглом столе с участием членов федерального организационного комитета предварительного голосования, экспертов и представителей IT-отрасли.

"Проверка прошла по двум моделям атак злоумышленников: внутренней и внешней. Это по сути имитация хакерских атак, в ходе которых проверялись в том числе возможности голосования от чужого имени и добавления кому-то голосов", — рассказал Егор Богомолов.

Первая модель — это так называемый "black box" — когда человек снаружи пытается проникнуть, например, через сайт партии или информационную систему учета членов партии, партийное мобильное приложение или сервис "Избиратель-депутат".

Вторая — когда сделать это пытается кто-то непосредственно внутри партии. Например, сотрудник, который имеет ограниченный доступ через свою учетную запись и пытается повысить привилегии до прав администратора, чтобы повлиять на работу системы.

Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов сообщил, что к проверке готовности системы были подключены все 85 региональных отделений партии.

"Эксперимент шел двумя потоками: открывались счетные участки и коллеги использовали на специальном зеркале сайта свою возможность по голосованию, проверяли корректность работы с бюллетенями. Мы поставили систему под федеральную нагрузку, увидели и устранили все "баги", которые могли "вылезти", — рассказал Сергей Перминов.

Высокую оценку системе безопасности сайта дал и президент Фонда информационной демократии, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Илья Массух.

Для проверки результатов базу после окончания процедуры выложат в открытый доступ на сайт pg.er.ru, пояснил руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев.

"30 мая после 21:00 по Москве, когда закончится голосование, будет опубликован открытый ключ, которым шифруется весь блокчейн. Можно будет посмотреть, как все бюллетени, так и проверить свой. Со своим персональным ключом, к которому организаторы голосования не имеют доступа, человек может проверить, что бюллетень сохранен с теми же "галочками", которые он проставил", — рассказал он.

Дополнительную легитимность голосованию придает аутентификация через "Госуслуги". Это позволяет с уверенностью говорить о том, что в процедуре участвуют только люди, которые предоставили свои документы в государственную систему, не связанную с "Единой Россией".

Напомним, "Единая Россия" — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Оно пройдет с 24 по 30 мая онлайн во всех регионах РФ.

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