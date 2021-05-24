Александр Котляр может стать депутатом Госдумы от ЛДПР, пишет "Самарское обозрение".

Александр Котляр получил известность сначала как один из крупнейших игроков рынка наружной рекламы. В 2011 г. в публичной плоскости стали активнее высказываться предположения о влиянии предпринимателя на некоторые назначения в администрации Тольятти, а чуть позже — на ход выборов мэра Тольятти 2012 г., по итогам которых победу одержал Сергей Андреев. И такой результат связывали, в том числе, и с тем, как в ходе выборов использовался ресурс наружной рекламы.

Как пишет издание, в команде Андреева стало появляться все больше людей, связи которых тянулись к Котляру, — и в мэрии, и на муниципальных предприятиях. Апогеем этих перемен стало назначение директором одного из крупнейших коммунальных активов муниципалитета — АО "ПО КХ" с миллиардным оборотом — самого Александра Котляра.

После отставки Сергея Андреева в 2017 г. свое кресло потерял и Котляр. В 2018 г. не без его участия ЛДПР провела в думу Тольятти двух своих депутатов. Сам Котляр получил статус руководителя общественной приемной партии в Тольятти.

Источники "СО" утверждают, что Котляр нашел подход к центральному руководству ЛДПР и должен быть поставлен на проходное место в федеральный список, который дает ему куда больше гарантий, чем выдвижение по одномандатному округу (с отрицательным уровнем публичности) или даже в областном списке.

Информацию о возможности выдвижения Александра Котляра подтвердил вице-спикер губдумы от ЛДПР Александр Степанов, назвавший однопартийца "очень достойным" претендентом на мандат. При этом он уточнил, что официально это решение будет принято в начале июня на съезде партии.