16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Котляр может стать депутатом Госдумы от ЛДПР Эксперты IT-отрасли подтвердили, что система предварительного голосования ЕР надежно защищена "Единая Россия" внесет законопроект о бесплатном подключении людей к газу В День Волги в Самарской области по инициативе "Единой России" прошли экологические субботники По итогам оглашения послания президента приняты социальные поправки "Единой России"

Партии Власть и политика

Александр Котляр может стать депутатом Госдумы от ЛДПР

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Александр Котляр может стать депутатом Госдумы от ЛДПР, пишет "Самарское обозрение".

Александр Котляр получил известность сначала как один из крупнейших игроков рынка наружной рекламы. В 2011 г. в публичной плоскости стали активнее высказываться предположения о влиянии предпринимателя на некоторые назначения в администрации Тольятти, а чуть позже — на ход выборов мэра Тольятти 2012 г., по итогам которых победу одержал Сергей Андреев. И такой результат связывали, в том числе, и с тем, как в ходе выборов использовался ресурс наружной рекламы.

Как пишет издание, в команде Андреева стало появляться все больше людей, связи которых тянулись к Котляру, — и в мэрии, и на муниципальных предприятиях. Апогеем этих перемен стало назначение директором одного из крупнейших коммунальных активов муниципалитета — АО "ПО КХ" с миллиардным оборотом — самого Александра Котляра.

После отставки Сергея Андреева в 2017 г. свое кресло потерял и Котляр. В 2018 г. не без его участия ЛДПР провела в думу Тольятти двух своих депутатов. Сам Котляр получил статус руководителя общественной приемной партии в Тольятти.

Источники "СО" утверждают, что Котляр нашел подход к центральному руководству ЛДПР и должен быть поставлен на проходное место в федеральный список, который дает ему куда больше гарантий, чем выдвижение по одномандатному округу (с отрицательным уровнем публичности) или даже в областном списке.

Информацию о возможности выдвижения Александра Котляра подтвердил вице-спикер губдумы от ЛДПР Александр Степанов, назвавший однопартийца "очень достойным" претендентом на мандат. При этом он уточнил, что официально это решение будет принято в начале июня на съезде партии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

михаил вдовин 30 января 2015 17:47 "Единая Россия" утвердила план мероприятий по реализации посланий президента и губернатора

Надо не на тезисы опираться. а работать.

Олег З.............. 22 января 2015 13:45 Хинштейн назначен куратором от "Единой России" по Красноярскому краю, Архангельской и Томской областям

наконец-то отбыл от Самарской губерниии

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6