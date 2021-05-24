"Единая Россия" сообщает об атаках киберпреступников на сайт предварительного голосования

На инфраструктуру предварительного голосования "Единой России" практически непрерывно идут сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов, сообщил ER.RU вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

"Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает", — подчеркнул он.

Ранее руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев рассказал, что сайт предварительного голосования подвергся DDoS-атаке. По его словам, количество запросов с различных IP-адресов превышало 15 тыс. в секунду.Накануне аналогичная атака была совершена на сайт партии ER.RU.

При этом на сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Системы защиты сайта оперативно сработали, оповестив администраторов департамента ИТ, и позволили обеспечить блокировку адресов атакующих, рассказал Вячеслав Сатеев.

На проведении процедуры ddos-атака никак не отразится, подчеркнул руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев.

Напомним, "Единая Россия" — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.