"Единая Россия" сообщает об атаках киберпреступников на сайт предварительного голосования

На инфраструктуру предварительного голосования "Единой России" практически непрерывно идут сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов, сообщил ER.RU вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
"Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает", — подчеркнул он.
Ранее руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев рассказал, что сайт предварительного голосования подвергся DDoS-атаке. По его словам, количество запросов с различных IP-адресов превышало 15 тыс. в секунду.Накануне аналогичная атака была совершена на сайт партии ER.RU.
При этом на сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Системы защиты сайта оперативно сработали, оповестив администраторов департамента ИТ, и позволили обеспечить блокировку адресов атакующих, рассказал Вячеслав Сатеев.
На проведении процедуры ddos-атака никак не отразится, подчеркнул руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев.
Напомним, "Единая Россия" — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии