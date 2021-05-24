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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Новые абоненты Tele2 в Приволжье предпочитают тарифы потяжелее

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 проанализировала приоритеты новых клиентов в выборе тарифных планов. Определяющим остается баланс невысокой цены при максимальном количестве возможностей. Тенденция на увеличение объема голосового трафика и пакета мобильного интернета сохраняется. Еще год назад "тяжелые" тарифные планы выбирал каждый пятый новый клиент оператора, теперь - каждый третий.

Фото: предоставлено Tele2

Сейчас новые клиенты Tele2 предпочитают "Мой онлайн +" с расширенными функциями, SOS-пакетом, безлимитом на социальные сети, увеличенным пакетом интернет-трафика, большим объемом минут и возможностью поделиться гигабайтами с другими абонентами оператора. В Приволжье этот тариф выбирают в среднем 40% пользователей Tele2. Самыми активными оказались жители Чувашии, здесь количество подключений к "тяжелому" тарифу достигает 55%. На втором месте - абоненты Татарстана и Самарской области, "Мой онлайн +" выбирает каждый второй новый клиент.

На втором месте - "Мой онлайн", его выбирают 23% новых абонентов. Количество сторонников тарифа с приоритетом голосового общения не меняется последние 1,5 года, оно оставляет 10% от новых подключений. Тарифные планы Tele2 дополнены инновационными возможностями: перенос остатков минут и гигабайтов без ограничения срока действия, обмен минут на кинофильмы, продажа и покупка услуг на "Маркете Tele2".

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