Никита Сазонов из Самарской области победил в конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций"

24 мая в Москве состоялась торжественная церемония закрытия конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" и награждения победителей. Лучшими по итогам всех этапов стали 52 человека. Среди них Никита Сазонов из Самары.

Всего в конкурсе приняло участие более 13,4 тыс. специалистов в области интернет-коммуникаций со всей страны.

"Я работаю в сфере интернет-коммуникаций с 2018 года. Искренне надеюсь, что победа в конкурсе, благодаря поддержке АНО "Диалог" и наставников, позволит мне раскрыть свой потенциал и в скором времени стать одним из лучших специалистов в этой сфере. У меня уже есть ряд проектов, как коммерческих, так и социальных, но все они требуют содействия для реализации. В ближайшее время мы обсудим проекты с моим наставником, Александром Хинштейном, и определим, что полезного мы сможем сделать для региона в ближайшем будущем", — поделился планами победитель конкурса.

В церемонии награждения приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский. С обращением к участникам по видеосвязи выступил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В приветственном обращении к финалистам Сергей Кириенко поделился деталями обсуждения итогов конкурса на заседании экспертного совета: "Мы договорились, что полные данные на всех финалистов, на всех 137 человек, у нас разбирают все ключевые руководители крупнейших компаний".

По его словам, эксперты решили временно отменить правило не уводить друг у друга сотрудников, чтобы каждый конкурсант мог получить наилучшее предложение. "Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция", — сказал Сергей Кириенко.

Дмитрий Чернышенко обратился к финалистам и отметил широкий охват конкурса: "Конкурс прошел через всю Россию, каждый ее регион. Мы развиваем технологическую инфраструктуру, чтобы люди в любой точке России имели качественную интернет-связь и возможность пользоваться плодами цифровизации. Также повышается роль государственной интернет-коммуникации. Власть должна видеть и слышать людей на всех площадках в любой точке страны", — сказал Чернышенко.

Александр Хинштейн выразил уверенность в том, что победители конкурса обязательно будут востребованы. "Профильный комитет Государственной думы готов трудоустроить у себя тех, кому это интересно, из числа победителей, финалистов конкурса. Тех, для кого законотворчество в сфере информтехнологий действительно не пустой звук", — сказал он.

От имени организаторов выступил Алексей Гореславский: "Для нас конкурс — это возможность сконцентрировать на одной площадке все лучшее, что сегодня есть в отрасли, и создать новые связи, объединить усилия для ответа на общие вызовы".

Очный этап отбора на конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций" стартовал 19 мая с контрольного тестирования, по итогам которого к испытаниям полуфинала были допущены 376 конкурсантов. Из них были отобраны 137 финалистов, которые в течение последних двух дней состязались за победу.

Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" проводится АНО "Диалог" при поддержке АНО "Россия — страна возможностей". Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО "Диалог", пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников Конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.