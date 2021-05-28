В Самарской области горел резервуар на территории ООО "Регион-Нефть"

В Самарской области в течение суток с 27 на 28 мая ликвидировали последствия пожара в резервуаре с пирофорными отложениями в Алексеевском районе. Об этом сообщило главное управление Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Около 12:27 27 мая загорелись пирофорные отложения в неэксплуатируемом резервуаре на территории ООО "Регион-Нефть" в районе пос. Авангард. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
28 мая в 8:42 пожар ликвидировали на 160 кв. м силами 135 человек с использованием 43 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам не было. Причину пожара устанавливают.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся