В Самарской области горел резервуар на территории ООО "Регион-Нефть"

В Самарской области в течение суток с 27 на 28 мая ликвидировали последствия пожара в резервуаре с пирофорными отложениями в Алексеевском районе. Об этом сообщило главное управление Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Около 12:27 27 мая загорелись пирофорные отложения в неэксплуатируемом резервуаре на территории ООО "Регион-Нефть" в районе пос. Авангард. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

28 мая в 8:42 пожар ликвидировали на 160 кв. м силами 135 человек с использованием 43 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам не было. Причину пожара устанавливают.