Профориентационная программа "ЛюбиДелай" подводит итоги сезона

В Самаре завершилась программа "ЛюбиДелай", собравшая 96 школьных учителей - вдвое больше, чем в первый год своей работы. Педагоги, изучившие современные методы профориентационной работы, смогут оказывать максимально эффективную помощь подросткам в выборе главного дела своей жизни.

Программа "ЛюбиДелай" реализована командой Smart Course в партнерстве с фондом Арконик в нашем городе уже в четвертый раз. В этом году занятия проходили в онлайн-формате в удобное для участников время. Для самарских учителей проводились вебинары, было организовано онлайн-общение с экспертами. Так, Ирина Демьяненко рассказала о значении понятия "готовность к выбору профессии", а Тимур Жаббаров - о том, что думает современная педагогика о существовании осознанного выбора как такового.

"Я классный руководитель в седьмом классе, профориентационная работа мне только предстоит, поэтому все было в новинку. Пришла в программу по совету коллеги. Понравилось все: и удобный график, и содержание программы, которая ориентирована на современных ребят с их особенностями внимания и восприятия мира. Уже применяла новые знания. Мои ученики соревновались, дискутировали, отстаивали свои точки зрения. Рада, что смогу помочь им в таком непростом деле, как выбор профессии и начало взрослой жизни", - рассказывает педагог самарской школы №102 Анна Серпуховитова.

По результатам обучения самые активные учителя смогли подтвердить высокий уровень своей подготовки: 23 участника программы получили сертификаты по программе повышения квалификации от Центра развития образования г о. Самара.

Ярким событием этой весны стал фестиваль STEM-профессий Qubit, традиционно проходящий в рамках программы "ЛюбиДелай". 21-23 апреля в онлайн-марафоне приняли участие около 530 учителей, школьников и их родителей из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и даже Башкортостана. О современных востребованных профессиях, о работе успешных молодых специалистов, интересных научных и производственных задачах рассказали российские и зарубежные эксперты.

Среди них были руководитель проекта "Атлас новых профессий" Дмитрий Судаков, директор по акселерационным программам АНО "Институт регионального развития" Даниил Бажин, молодые ученые ведущих вузов Самары и России. По приглашению фонда Арконик на фестивале Qubit выступили директор прессового завода Arconic в Ганновере (Германия) Арне Росберг и специалист по технико-экономическому анализу в аэрокосмической отрасли Arconic в Европе Элла Наз Фаранийа.

Организатор программы "ЛюбиДелай" и фестиваля Qubit - Smart Course в партнерстве с фондом Арконик. Партнеры - Центр развития образования г.о. Самара, центр содействия инновациям в обществе "СОЛь", "Атлас новых профессий", "ВолгаНьюс" и "Другой город".