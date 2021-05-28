Профориентационная программа "ЛюбиДелай" подводит итоги сезона

В Самаре завершилась программа "ЛюбиДелай", собравшая 96 школьных учителей - вдвое больше, чем в первый год своей работы. Педагоги, изучившие современные методы профориентационной работы, смогут оказывать максимально эффективную помощь подросткам в выборе главного дела своей жизни.
Программа "ЛюбиДелай" реализована командой Smart Course в партнерстве с фондом Арконик в нашем городе уже в четвертый раз. В этом году занятия проходили в онлайн-формате в удобное для участников время. Для самарских учителей проводились вебинары, было организовано онлайн-общение с экспертами. Так, Ирина Демьяненко рассказала о значении понятия "готовность к выбору профессии", а Тимур Жаббаров - о том, что думает современная педагогика о существовании осознанного выбора как такового.
"Я классный руководитель в седьмом классе, профориентационная работа мне только предстоит, поэтому все было в новинку. Пришла в программу по совету коллеги. Понравилось все: и удобный график, и содержание программы, которая ориентирована на современных ребят с их особенностями внимания и восприятия мира. Уже применяла новые знания. Мои ученики соревновались, дискутировали, отстаивали свои точки зрения. Рада, что смогу помочь им в таком непростом деле, как выбор профессии и начало взрослой жизни", - рассказывает педагог самарской школы №102 Анна Серпуховитова.
По результатам обучения самые активные учителя смогли подтвердить высокий уровень своей подготовки: 23 участника программы получили сертификаты по программе повышения квалификации от Центра развития образования г о. Самара.
Ярким событием этой весны стал фестиваль STEM-профессий Qubit, традиционно проходящий в рамках программы "ЛюбиДелай". 21-23 апреля в онлайн-марафоне приняли участие около 530 учителей, школьников и их родителей из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и даже Башкортостана. О современных востребованных профессиях, о работе успешных молодых специалистов, интересных научных и производственных задачах рассказали российские и зарубежные эксперты.
Среди них были руководитель проекта "Атлас новых профессий" Дмитрий Судаков, директор по акселерационным программам АНО "Институт регионального развития" Даниил Бажин, молодые ученые ведущих вузов Самары и России. По приглашению фонда Арконик на фестивале Qubit выступили директор прессового завода Arconic в Ганновере (Германия) Арне Росберг и специалист по технико-экономическому анализу в аэрокосмической отрасли Arconic в Европе Элла Наз Фаранийа.
Организатор программы "ЛюбиДелай" и фестиваля Qubit - Smart Course в партнерстве с фондом Арконик. Партнеры - Центр развития образования г.о. Самара, центр содействия инновациям в обществе "СОЛь", "Атлас новых профессий", "ВолгаНьюс" и "Другой город".
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.