Сбер поддержит создание образовательных курсов СамГМУ по телемедицине и изучению ИИ

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец и ректор СамГМУ Александр Колсанов провели рабочее совещание по реализации дорожной карты в рамках подписанного в феврале 2021 года двустороннего соглашения. В нем также приняли участие представители компаний экосистемы Сбера — СберЗдоровье, группа компаний ЦРТ и СберМедИИ.
Во время встречи, было отмечено, что полученные сотрудниками СамГМУ знания по применению телемедицинских технологий в "Виртуальной школе Сбера" сегодня активно применяются в клинической практике, при консультировании пациентов в отдаленных районах.
Следующим шагом в этом направлении станет создание образовательного курса по телемедицине в рамках дополнительного профессионального образования, а также курса по ИИ для студентов.
Также на встрече были представлены разработки в сфере цифрового здравоохранения института инновационного развития, входящего в состав вуза — реабилитационные VR-тренажеры, симуляторы для отработки различных профессиональных навыков, психодиагностические симуляторы и другие.
"Сегодня услугами телемедицины уже пользуются миллионы жителей нашей страны, в том числе и сервисами СберЗдоровья, также широко развиваются онлайн-сервисы заказа и доставки лекарств, СБЕР ЕАПТЕКА уже работает в 60 регионах. В медицине внедряются цифровые сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ) и эти тренды, набирают оборот, важно учитывать их в образовательном процессе. Необходимо развивать и формировать цифровые навыки будущих врачей, фармацевтов, разрабатывать и внедрять программы обучения специалистов. Поэтому Сбер, как технологическая компания, оказывает поддержку развития цифровизации медобразования", — отметила заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец.
Александр Колсанов подчеркнул, что для университета Сбербанк стал одним из ключевых индустриальных партнеров.
"В клиниках университета сейчас проходит апробацию продукт Voice2Med — голосовое заполнение медицинских протоколов, разработанный группой ЦРТ. Проводится совместное тестирование идей новых продуктов с AI. Запущен пилотный проект по удаленному мониторингу состояния пациентов с хроническими заболеваниями. Совместными усилиями мы сможем развивать цифровые сервисы для практического здравоохранения и медицинского образования", — уверен ректор.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.