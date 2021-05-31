Тольяттинец пытался отправить за границу 100 магазинов для автомата Калашникова

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Тольятти по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на незаконное перемещение иного вооружения через госграницу РФ"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По данным правоохранителей, в середине мая 2021 г. мужчина с помощью курьерской службы попытался отправить за границу 100 коробчатых магазинов к автомату Калашникова.
"Самарская таможня пресекла незаконный вывоз с территории РФ продукции военного назначения, пригодной для использования, запрещенные товары изъяты, - отметили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. - За попытку отправки запрещенного товара жителю Тольятти грозит до семи лет лишения свободы".
Ход расследования уголовного дела контролируется Куйбышевской транспортной прокуратурой.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!