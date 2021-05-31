Тольяттинец пытался отправить за границу 100 магазинов для автомата Калашникова

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Тольятти по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на незаконное перемещение иного вооружения через госграницу РФ"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным правоохранителей, в середине мая 2021 г. мужчина с помощью курьерской службы попытался отправить за границу 100 коробчатых магазинов к автомату Калашникова.

"Самарская таможня пресекла незаконный вывоз с территории РФ продукции военного назначения, пригодной для использования, запрещенные товары изъяты, - отметили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. - За попытку отправки запрещенного товара жителю Тольятти грозит до семи лет лишения свободы".

Ход расследования уголовного дела контролируется Куйбышевской транспортной прокуратурой.