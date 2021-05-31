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Дмитрий Орлов: Предварительное голосование в Самарской области прошло очень успешно

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Член Экспертного совета партии "Единая Россия", политолог Дмитрий Орлов высоко оценил уровень проведения предварительного голосования в Самарской области

Вечером 30 мая в нашем регионе завершилось предварительное голосование за кандидатов, которых партия "Единая Россия" выдвинет на осенние выборы в Госдуму и Самарскую губернскую думу. Идет подсчет голосов.

Сведения о явке показывают, что жители губернии проявили повышенный интерес к предварительным выборам. Участки работали во всех районах региона, и в большинстве из них организаторы фиксировали высокую явку. При этом высокой была явка и в онлайн-голосовании.

"Предварительное голосование прошло в Самарской области очень успешно. 322 кандидата, более 355 тысяч избирателей (15% населения региона) - все это свидетельства большого интереса к процедуре отбора кандидатов и высокого уровня участия граждан. Регион - один из лидеров в России по уровню мобилизации для участия в предварительном голосовании, и это закономерно: область большая, густонаселенная, с активнаой политической жизнью и высокой конкуренцией, а региональная управленческая команда создает благоприятные условия для участия в праймериз всех кандидатов", - отметил Дмитрий Орлов.

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