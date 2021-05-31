Из-за смерти женщины на пожаре в Сызрани начали доследственную проверку

В Сызрани Самарской области организована доследственная проверка по факту смерти женщины на пожаре, сообщает региональное СУ СК РФ.

В понедельник, 31 мая, после тушения пожара в квартире на восьмом этаже дома на ул. 50 лет Октября обнаружили тело 68-летней женщины. По предварительной версии, причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.