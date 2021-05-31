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"Единая Россия" в Самарской области начала работу над "Народной программой"

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Документ станет частью обновленной Стратегии лидерства региона. В его основу лягут предложения жителей и экспертов по трем основным блокам: забота, защита и развитие

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В Самарской области началось формирование "Народной программы", с которой региональное отделение партии "Единая Россия" выступит на осенних выборах в Государственную Думу РФ и Самарскую губернскую думу. Рабочая группа, созданная по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, соберет лучшие идеи предложения жителей, активистов и сторонников партии, в один программный документ.

"Нужно быстро совершать точные действия, чтобы не упустить те возможности, которые у нас сегодня есть — благодаря национальным проектам, инициированным президентом страны, благодаря тем новым возможностям, которые открываются перед регионом — а значит, перед всеми его жителями. Те идеи, которые озвучены президентом в Послании, мы должны оперативно взять и реализовать, приземлить в Самарской области, действуя во имя и во благо человека", — обозначил задачи, стоящие перед партией, Дмитрий Азаров.

Как отметил на заседании рабочей группы председатель областного парламента Геннадий Котельников, в программу войдут инициативы социального и экономического характера.

"В нашу группу вошли действующие депутаты, активисты и сторонники партии, а также волонтеры и общественники, возглавляет ее — наш губернатор. Группа создана на форуме гражданских социальных инициатив "Защита. Забота. Развитие". Мы начинаем составлять проект "Народной программы", которая будет соответствовать этим главным тезисам: поэтому ждем, что предложения поступят самые разнообразные, направленные на благо людей, продиктованные человекоцентричностью", — сказал Геннадий Котельников.

Заместитель секретаря регионального отделения партии Виктор Кузнецов отметил, что проект программы должен быть сформирован в кратчайшие сроки — уже 10 июня его презентуют на региональной партийной конференции, а после этого представят и на федеральном съезде "Единой России".

Он отметил, что в программу должны быть включены и механизмы, которые позволят заручиться поддержкой федерального центра — в том числе и финансовой.

"Предложения ожидаем по всем основным направлениям. По сути своей эта программа действительно народная, идеи идут от жителей региона — другое дело, что люди, которые высказывают эти инициативы, не всегда могут перевести их на язык законодательных предложений, на программный язык. Это — наша с вами миссия", — подчеркнул Виктор Кузнецов.

Напомним, первые предложения и проекты по итогам Послания прозвучали на форуме "Защита. Забота. Развитие", который прошел в Самарской области 24 мая. Лучшие инициативы станут частью актуализированной Стратегии лидерства Самарской области и лягут в основу "Народной программы" "Единой России" в регионе.

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