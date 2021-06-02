Тольяттинец поджег ресторан из-за конфликта с официантом

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в поджоге ресторана, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее правоохранителям сообщили о пожаре в трех павильонах одного из загородных ресторанов. Ущерб составил более 250 тыс. рублей. Экспертиза показала, что причиной возгорания был поджог.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что накануне пожара у одного из посетителей произошел конфликт с официантом. Этого человека и заподозрили в поджоге. 30-летний мужчина признал вину и рассказал, что из-за конфликта с персоналом ресторана он решил вернуться ночью, облить павильоны бензином и поджечь, что и исполнил.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба"). Задержанного отправили под домашний арест.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся