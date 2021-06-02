Тольяттинец поджег ресторан из-за конфликта с официантом

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в поджоге ресторана, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее правоохранителям сообщили о пожаре в трех павильонах одного из загородных ресторанов. Ущерб составил более 250 тыс. рублей. Экспертиза показала, что причиной возгорания был поджог.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что накануне пожара у одного из посетителей произошел конфликт с официантом. Этого человека и заподозрили в поджоге. 30-летний мужчина признал вину и рассказал, что из-за конфликта с персоналом ресторана он решил вернуться ночью, облить павильоны бензином и поджечь, что и исполнил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба"). Задержанного отправили под домашний арест.