В Южном городе продолжается строительство детского сада

В микрорайоне Южный город благодаря нацпроекту "Демография" ведется строительство детского сада №9, рассчитанного на 300 мест для детей от 1,5 до 7 лет. 42 места отдадут для детей ясельных групп, предусмотрена и группа для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Детсад разместится в трехэтажном здании с подвалом, котельной, трансформаторной подстанцией и бассейном 6×10 м на первом этаже. Строительство началось в июне прошлого года, сегодня уже ведутся работы по благоустройству территории, устройству фасада и наружного освещения.
В здании разместятся уютные игровые, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда, комната технического творчества, а также кабинет, где ребята смогут изучать ПДД.
Дошкольное учреждение будет оснащено всем необходимым для организации современного образовательного процесса. Ввести объект в эксплуатацию планируется в III квартале 2021 года.
Ситуация с нехваткой мест в детских садах улучшается, отмечают жители региона. "Мы живем в Южном городе чуть более трех лет. Когда приехали сюда, старший ребенок был 500-м в очереди. Очень переживали, что в детский сад он попадет только к школе. Но как только ему исполнилось 3 года, нас сразу приняли. Надеюсь, что младший попадет в детсад также быстро", - рассказала жительница Южного города Наталья Верзилина.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.