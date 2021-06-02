В Южном городе продолжается строительство детского сада

В микрорайоне Южный город благодаря нацпроекту "Демография" ведется строительство детского сада №9, рассчитанного на 300 мест для детей от 1,5 до 7 лет. 42 места отдадут для детей ясельных групп, предусмотрена и группа для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Детсад разместится в трехэтажном здании с подвалом, котельной, трансформаторной подстанцией и бассейном 6×10 м на первом этаже. Строительство началось в июне прошлого года, сегодня уже ведутся работы по благоустройству территории, устройству фасада и наружного освещения.

В здании разместятся уютные игровые, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда, комната технического творчества, а также кабинет, где ребята смогут изучать ПДД.

Дошкольное учреждение будет оснащено всем необходимым для организации современного образовательного процесса. Ввести объект в эксплуатацию планируется в III квартале 2021 года.

Ситуация с нехваткой мест в детских садах улучшается, отмечают жители региона. "Мы живем в Южном городе чуть более трех лет. Когда приехали сюда, старший ребенок был 500-м в очереди. Очень переживали, что в детский сад он попадет только к школе. Но как только ему исполнилось 3 года, нас сразу приняли. Надеюсь, что младший попадет в детсад также быстро", - рассказала жительница Южного города Наталья Верзилина.