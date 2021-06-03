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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" стал лидером российского рынка облаков в 2020

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа компаний "Ростелеком" заняла первое место в рейтинге российских поставщиков облачной инфраструктуры (IaaS) по данным "ТМТ Консалтинг".

В 2020 сегмент IaaS (инфраструктура как сервис) вырос на 26% и достиг 30 млрд рублей. "Ростелеком" завершил год на первой строчке в рейтинге поставщиков IaaS-услуг по показателю выручки. Группа компаний занимает почти четверть рынка (24%). Такого показателя удалось достичь как вследствие активного развития собственной облачной платформы и сервисов на ее основе, так и благодаря приобретению компании DataLine в конце 2019.

Аналитики оценивают российский рынок публичных облачных услуг в 90,6 млрд рублей по итогам 2020 — показатель вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом. В "ТМТ Консалтинг" отмечают, что драйвером рынка стали процессы массового внедрения новых онлайн-сервисов и подключения необходимых для их работы мощностей. Переход бизнеса в режим удаленной работы и расширение портфеля дистанционных услуг среди российских компаний значительно повысили спрос на облака в период пандемии.

"Облачные вычислительные ресурсы стали незаменимым инструментом развития бизнеса в 2020 году. Чтобы быстро перевести бизнес-процессы в онлайн и поддержать многократный рост пользователей, компаниям потребовалось в короткие сроки масштабировать свою инфраструктуру. — отмечает Павел Каплунов, генеральный директор "Ростелеком-ЦОД". — Благодаря широкому функционалу наших облачных сервисов мы смогли оперативно помочь российскому бизнесу во время непростого изменения формата бизнеса. В 2021 году мы планируем расширять географию своего присутствия за счет появления наших облачных услуг в новых региональных дата-центрах, а также существенно расширить набор предоставляемых сервисов по направлениям IaaS и PaaS".

По прогнозам "ТМТ Консалтинг" среднегодовой темп роста на рынке публичных облачных услуг составит 21% в ближайшие 5 лет. Аналитики ожидают, что сегмент IaaS к 2025 году вырастет в 3 раза и превысит 83 млрд рублей.

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