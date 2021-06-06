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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравляет тольяттинцев с Днем города

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 6 июня поздравил жителей Тольятти с Днем города.

"Дорогие тольяттинцы! Поздравляю вас с Днем города! Тольятти - молодой, самый крупный из нестоличных мегаполисов город в России с колоссальным потенциалом роста. Это стратегический центр автомобилестроительной, нефтехимической промышленности России с успешными инвестиционными площадками - особой экономической зоной, территорией опережающего социально-экономического развития, технопарком "Жигулевская долина", - перечисляет глава региона.

Губернатор отмечает, что Тольятти - город президентского внимания. "В период пандемии, как и в самые трудные годы, глава государства вновь оказал АвтоВАЗу беспрецедентную поддержку. Благодаря усилиям регионального правительства, поддержке федеральной власти и лично Владимира Владимировича Путина в Автограде создана крепкая основа для продолжения масштабных преобразований", - считает Дмитрий Азаров.

Новый импульс экономике города и губернии, добавляет глава региона, в целом придает реализация крупнейшего в стране инфраструктурного проекта государственно-частного партнерства - строительства трассы с мостовым переходом через Волгу международного коридора Европа - Западный Китай, а также старт совместного с ОАО "РЖД" проекта железнодорожного сообщения в ОЭЗ.

"Вместе с вами мы меняем городское пространство, делаем его комфортным и уютным. Долгие годы заветной мечтой жителей Тольятти была реконструкция набережной. И мы близки к тому, чтобы скоро сделать ее реальностью. Важно, что в проекте учтено большинство идей, которые в ходе опроса высказали сами горожане", - сказал губернатор.

Дмитрий Азаров вспоминает свою работу в этом городе: "Тольятти вызывает у меня самые теплые чувства и воспоминания: начало моей трудовой биографии связано с этим замечательным городом, с его людьми - талантливыми, отзывчивыми, заряженными позитивной энергией, готовыми неустанно трудиться на благо своего родного города. И потому успехи и достижения тольяттинцев всегда искренне радуют".

"Сегодня нужно сохранить взятый темп обновления, продолжить движение вперед, делами подтвердить, что наш Автоград - локомотив региональной и российской экономики, инновационный город, устремленный в будущее. Дорогие тольяттинцы! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых побед!  С днем рождения нашего любимого и легендарного Тольятти!" - поздравляет глава региона.

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