16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор: Реконструкцию НФС в Большеглушицком районе нужно завершить досрочно Дмитрий Азаров оценил, как в Большой Глушице развивается спортивная инфраструктура Дмитрий Азаров проверил качество жилья, построенного для переселения граждан из аварийных домов Дмитрий Азаров проверил организацию детского отдыха в загородных оздоровительных лагерях Проблемы самарских обманутых дольщиков планируется решить до конца 2023 года

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров проверил качество жилья, построенного для переселения граждан из аварийных домов

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в четверг, 10 июня, оценил качество строительства нового жилья в Большой Глушице и встретился с жителями, которые с нетерпением ждут новоселья.

В этом году 28 семей поселка Большая Глушица переедут в новые квартиры из аварийного жилья, еще 19 семей получат денежные средства. Это стало возможным благодаря успешной реализации в муниципальном районе национального проекта "Жилье и городская среда".

Жители районного центра получат ключи от квартир в новом двухэтажном доме на улице Буровиков. Его строительство началось в апреле прошлого года, и уже сегодня объект почти полностью готов. Застройщику осталось оформить последние бумаги и устранить ряд замечаний.

"Есть небольшие замечания, которые мы озвучили строителям: фасад нужно подкрасить, в некоторых квартирах необходимо обои переклеить", - отметил исполняющий обязанности министра строительства региона Сергей Пичушкин и заверил, что к моменту передачи жилья все мелкие недочеты будут устранены. После этого ключи от новых, светлых и просторных квартир будут переданы семьям.

Ольга Разливанова попросила как можно скорее закончить оформление бумаг. У женщины 1 июля возвращается сын из армии, и вместе они хотели бы отметить новоселье. "Давайте максимально ускорим работы и попробуем к 1 июля уже передать квартиры. Осталось ведь совсем немного: вопросы - только в оформлении жилья", - отметил Дмитрий Азаров.

Будущие жильцы дома уже приступили к благоустройству прилегающей территории - разбили газоны, посадили цветы и деревья. Глава региона такую инициативность поддержал: "Я рад, что вы уже сейчас так трепетно и бережно относитесь к своему жилью и территории вокруг дома".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4