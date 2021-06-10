Дмитрий Азаров проверил качество жилья, построенного для переселения граждан из аварийных домов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в четверг, 10 июня, оценил качество строительства нового жилья в Большой Глушице и встретился с жителями, которые с нетерпением ждут новоселья.

В этом году 28 семей поселка Большая Глушица переедут в новые квартиры из аварийного жилья, еще 19 семей получат денежные средства. Это стало возможным благодаря успешной реализации в муниципальном районе национального проекта "Жилье и городская среда".

Жители районного центра получат ключи от квартир в новом двухэтажном доме на улице Буровиков. Его строительство началось в апреле прошлого года, и уже сегодня объект почти полностью готов. Застройщику осталось оформить последние бумаги и устранить ряд замечаний.

"Есть небольшие замечания, которые мы озвучили строителям: фасад нужно подкрасить, в некоторых квартирах необходимо обои переклеить", - отметил исполняющий обязанности министра строительства региона Сергей Пичушкин и заверил, что к моменту передачи жилья все мелкие недочеты будут устранены. После этого ключи от новых, светлых и просторных квартир будут переданы семьям.

Ольга Разливанова попросила как можно скорее закончить оформление бумаг. У женщины 1 июля возвращается сын из армии, и вместе они хотели бы отметить новоселье. "Давайте максимально ускорим работы и попробуем к 1 июля уже передать квартиры. Осталось ведь совсем немного: вопросы - только в оформлении жилья", - отметил Дмитрий Азаров.

Будущие жильцы дома уже приступили к благоустройству прилегающей территории - разбили газоны, посадили цветы и деревья. Глава региона такую инициативность поддержал: "Я рад, что вы уже сейчас так трепетно и бережно относитесь к своему жилью и территории вокруг дома".