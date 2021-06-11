Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд "Ласточка"

В пятницу, 11 июня, в первый рейс по маршруту "Самара — Жигулевское море" отправился скорый электропоезд "Ласточка". Старт регулярным скоростным перевозкам между центрами Самарско-Тольяттинской агломерации дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

"Сегодня праздник для 2,5 млн жителей Самарской области. Это действительно первая "ласточка" — наш первый шаг к скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти. Мы имеем перспективы, технико-экономически обоснованные планы и предложения по соединению Новокуйбышевска, Самары, аэропорта Курумоч и Тольятти скоростной железнодорожной линией. Конечно, впереди большая работа по проектированию, по защите проекта, по воплощению его в жизнь, но я уверен, что все у нас получится, — отметил Дмитрий Азаров. — Благодарю руководство АО "РЖД", лично Олега Валентиновича Белозерова, с которым мы, буквально однажды проговорив важность этого направления для крупнейшей нестоличной агломерации в стране, дальше в спокойном, но оперативном режиме проект реализовали".

У руководства региона и Куйбышевской железной дороги сложились крепкие партнерские отношения не только в сфере грузо- и пассажирских перевозок, но и в социальной, научно-образовательной сфере, в направлении инновационного развития. "Это говорит о том, что объединяя усилия, Самарская область и Куйбышевская железная дорога, ОАО "РЖД" смогут справиться с любой задачей", — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров также напомнил еще об одном проекте, который реализуется в сотрудничестве с Куйбышевской железной дорогой — проекте строительства железнодорожной ветки в особую экономическую зону Тольятти. Он позволит существенно расширить возможности ОЭЗ и реализовать на ее территории крупнейшие производственные проекты.

Важность события для Куйбышевской железной дороги и всей Самарской области отметил начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев. "Это, безусловно, знаковое событие. Важно не только то, что мы объединяем скоростным сообщением города Самарско-Тольтяттинской агломерации, но также и то, что это инновационный подвижной состав¸ развивающий скорость до 160 км/ч. Это первый шаг в направлении внедрения инновационной техники, создания новых рабочих мест, нового качества инфраструктуры. Я очень благодарен вам, Дмитрий Игоревич, за то, что вы лично занимаетесь этим проектом. Без вашей поддержки этого проекта бы не было", — поблагодарил он главу региона.

Движение электропоездов на летний период организовано по удобному для жителей расписанию: ежедневно на маршруте будет курсировать 6 пар скорых пригородных электропоездов в сутки в 07:00, 11:00, 14:00, 18:00, 20:00, 22:00. Время в пути составит всего 1 час 25 минут.

Современные вагоны электропоезда разработаны специально для комфортабельных перевозок пассажиров и оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, системами видеонаблюдения и информационными табло.

В каждом составе предусмотрено 416 мест для пассажиров. Для комфорта маломобильных пассажиров имеются специальные места. На маршруте следования скорого пригородного электропоезда "Ласточка" предусмотрено 4 остановки: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная.