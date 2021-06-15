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Инвестиции Экономическая политика

Инвестиционному потенциалу ОЭЗ "Тольятти" присвоена высшая оценка экспертов

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитический центр "Эксперт" обнародовал ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков России. По итогам 2020 года в рейтинг вошли 117 площадок, среди которых - ОЭЗ "Тольятти".

Основная задача исследования - оценить уровень привлекательности и дружелюбия инвестиционных площадок, чтобы дать инвесторам первоначальный ориентир для выбора места размещения производства.

"Новым драйвером интереса к ОЭЗ "Тольятти" стало строительство железнодорожной ветки, которое будет завершено уже до конца текущего года. Для многих компаний это стало решающим аргументом в пользу реализации своего проекта именно в Самарской области. В частности, Магнитогорский металлургический комбинат именно по этим соображениям решил разместить в ОЭЗ крупный логистический центр. Таким образом, высокая оценка независимых экспертов подтверждается позицией инвесторов", - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На этот раз анализ проводился на основе сопоставления двух параметров: уровня клиентоориентированности менеджмента и степени инвестиционного потенциала. Кроме того, все ОЭЗ и промпарки, участвующие в оценке, были распределены в общем рейтинге по группам территорий с наиболее близкими условиями и возможностями для резидентов. С этой целью были выделены пять поясов.

ОЭЗ "Тольятти" оценивалась в рамках 2-го пояса, куда вошли площадки, расположенные в зоне до 120 км от центров экономического роста России и до 250 км от Москвы и Санкт-Петербурга. В эту группу попали 50 сильных региональных особых экономических зон и индустриальных парков.

По итогам исследования высшие оценки по клиентоориентированности менеджмента УК и  инвестиционному потенциалу получили только четыре площадки, среди которых - и ОЭЗ "Тольятти".
Специалисты отметили привлекательность размещения производств на территории площадки с точки зрения транспортной доступности, обеспеченность человеческими ресурсами, наличие действующих законодательных преференций для резидентов, а также уровень развития региона в целом.

Гид потребителя

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