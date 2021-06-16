В Самаре закрывают два гипермаркета "Карусель"

В Самаре прекращают работу два гипермаркета "Карусель", сообщил представитель торговой сети X5 Retail Group. В ТРК "Вива Лэнд" магазин закрылся 13 июня. В ТРЦ "МегаСити" гипермаркет проработает до 18 июля.

В "Вива Лэнде" добавили, что на месте "Карусели" откроют "Перекресток". Кто займет площади в "МегаСити" пока не известно.

До недавнего времени в Самаре работало четыре гипермаркета "Карусель": помимо упомянутых двух, в торговых центрах "Самолет" и "Грин Парк". В последнем рассказали, что до конца года магазин работает без изменений.

О решении трансформировать сеть гипермаркетов "Карусель" X5 Retail Group объявил в сентябре 2019 года. Это связывали с небольшой долей выручки, которую обеспечивает бренд компании. За шесть месяцев 2019 года она принесла X5 5,1% общей выручки и 2,9% консолидированной EBITDA. На тот момент под брендом "Карусель" работал 91 магазин, 49 из которых были открыты на собственных площадях, 42 — на арендованных. Трансформация должна закончится к 2022 году.



"Решение основано на результатах пилотных проектов больших супермаркетов "Перекресток", открытых на базе гипермаркетов "Карусель" (с торговой площадью в среднем 2,5 3 тыс. кв. м). Пилотные проекты показывают положительные результаты и демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания", — объясняли в X5.