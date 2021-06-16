16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре закрывают два гипермаркета "Карусель" Кто помогает развиваться региональным производителям Онлайн-ритейлер "Самокат" начал работу в Самаре В 20 магазинах сети "Пятерочка" в Самаре можно сдать использованные батарейки Самарцы могут собрать "Корзину доброты" для бездомных животных

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

В Самаре закрывают два гипермаркета "Карусель"

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре прекращают работу два гипермаркета "Карусель", сообщил представитель торговой сети X5 Retail Group. В ТРК "Вива Лэнд" магазин закрылся 13 июня. В ТРЦ "МегаСити" гипермаркет проработает до 18 июля.

Фото: ФОТО АВТОРА

В "Вива Лэнде" добавили, что на месте "Карусели" откроют "Перекресток". Кто займет площади в "МегаСити" пока не известно.

До недавнего времени в Самаре работало четыре гипермаркета "Карусель": помимо упомянутых двух, в торговых центрах "Самолет" и "Грин Парк". В последнем рассказали, что до конца года магазин работает без изменений.

О решении трансформировать сеть гипермаркетов "Карусель" X5 Retail Group объявил в сентябре 2019 года. Это связывали с небольшой долей выручки, которую обеспечивает бренд компании. За шесть месяцев 2019 года она принесла X5 5,1% общей выручки и 2,9% консолидированной EBITDA. На тот момент под брендом "Карусель" работал 91 магазин, 49 из которых были открыты на собственных площадях, 42 — на арендованных. Трансформация должна закончится к 2022 году.

"Решение основано на результатах пилотных проектов больших супермаркетов "Перекресток", открытых на базе гипермаркетов "Карусель" (с торговой площадью в среднем 2,5  3 тыс. кв. м). Пилотные проекты показывают положительные результаты и демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания", — объясняли в X5.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4