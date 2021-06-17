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Пожары Происшествия

Пожарные в Самарской области предотвратили взрыв при пожаре на АГЗС

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 июня, около 11:50 начался пожар на ул. Школьной в пос. Суходол Сергиевского района Самарской области. Об этом сообщили в МКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Фото: spasenie112.ru

Как оказалось, на АГЗС произошла утечка газа, в результате чего вспыхнул пожар.

На место вызова выехали пожарный расчет ПСЧ № 176 ПСО № 40 с. Серноводск и три пожарных расчета ПСЧ №109 ПСО №40 из Сергиевска.

Как пояснили в областном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС, во время перекачки пропана из 36-кубовой автоцистерны в АГЗС произошел хлопок и загорелась заправочная колонка. С нее пламя перекинулось на полуприцеп для перевозки сжиженного газа, прикрепленный к фуре Scania.

В 12:12 пожарные ликвидировали открытое горение и начали заливать водой цистерну для охлаждения, так как утечку газа остановить было невозможно из-за сгоревших запорных арматур. Пожарные дежурили на месте происшествия более восьми часов.

"Благодаря оперативному реагированию и мужественным действиям сергиевских огнеборцев удалось избежать взрыва", - отметили в МКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

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