Пожарные в Самарской области предотвратили взрыв при пожаре на АГЗС

В субботу, 12 июня, около 11:50 начался пожар на ул. Школьной в пос. Суходол Сергиевского района Самарской области. Об этом сообщили в МКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".
Как оказалось, на АГЗС произошла утечка газа, в результате чего вспыхнул пожар.
На место вызова выехали пожарный расчет ПСЧ № 176 ПСО № 40 с. Серноводск и три пожарных расчета ПСЧ №109 ПСО №40 из Сергиевска.
Как пояснили в областном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС, во время перекачки пропана из 36-кубовой автоцистерны в АГЗС произошел хлопок и загорелась заправочная колонка. С нее пламя перекинулось на полуприцеп для перевозки сжиженного газа, прикрепленный к фуре Scania.
В 12:12 пожарные ликвидировали открытое горение и начали заливать водой цистерну для охлаждения, так как утечку газа остановить было невозможно из-за сгоревших запорных арматур. Пожарные дежурили на месте происшествия более восьми часов.
"Благодаря оперативному реагированию и мужественным действиям сергиевских огнеборцев удалось избежать взрыва", - отметили в МКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся