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Здравоохранение Общество

Армен Бенян: Призываю всех жителей нашей родной Самарской области позаботиться о своем здоровье

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с начала года отмечается планомерное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день среднедельный показатель колеблется от 60 до 70 новых случаев в день.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, этого удалось достичь благодаря сохранению противоэпидемических мероприятий и началу массовой вакцинации.

"При этом в ряде регионов РФ сейчас отмечается резкое увеличение случаев COVID-19, появление новых разновидностей вируса, и в этих субъектах вновь вводятся дополнительные ограничительные мероприятия. В стране в целом регистрируется рост заболеваемости, отмечается увеличение доли тяжелых форм болезни. Основной урок пандемии — ее нельзя недооценивать, нужно работать на опережение. Вирус стал более контагиозен, заразиться им проще, и что еще важно, в ряде случаев он демонстрирует резистентность к методам лечения, т. е. лечить становится все сложнее и сложнее", — отметил министр.

Чтобы уберечь себя и близких от заражения и избежать ухудшения эпидемиологической ситуации в губернии, необходимо всем ответственно выполнять все противоэпидемические мероприятия. Это ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, сохранение режимов самоизоляции для граждан 65+, личная гигиена, считает Армен Бенян.

"Самым эффективным способом защиты остается вакцинация. У вакцинации есть четкие противопоказания, и в общей статистике их частота среди взрослого населения не превышает 2-3%. Всем остальным — она безусловно показана. На сегодняшний день в регионе прививки сделали 29% жителей от плана вакцинации. У нас есть достаточные запасы и инфраструктурные ресурсы, чтобы в день вакцинировать более 11 тыс. человек. У вакцинированных вне зависимости от вида вакцины заболеваемость снижается в 30 раз. Это означает, что при контакте с больным COVID-19 вероятность заражения у непривитого человека составляет 90%, а у вакцинированного — всего 3%. Осложнения у привитых встречаются в 15 раз меньше. Вакцинация — это защита для каждого человека отдельно и общества в целом", — рассказал министр.

Он также напомнил, что прививочные кабинеты в поликлиниках Самарской области работают без выходных.

Пройти вакцинацию можно также в любое удобное время в круглосуточных кабинетах, мобильных пунктах возле торговых центров и непосредственно в самих торговых центрах, где работают такие кабинеты. Передвижной комплекс в эти выходные работает в Самаре на 2-й очереди набережной реки Волги с 12.00 до 20.00.

"Призываю всех жителей нашей родной Самарской области позаботиться о своем здоровье и о здоровье своих близких и друзей. Мы готовы всесторонне помочь вам и сопровождать вас по ходу всех процессов вакцинации. Сделайте свой выбор в пользу себя, сделайте свой выбор ради нашего общества, сделайте прививку", — призвал жителей региона министр здравоохранения Самарской области.

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