При тушении крупного пожара в Сызрани найдены тела двух женщин

В субботу, 19 июня, в 10:31 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. 2-я тульская, 11 в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия пожарных на месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 150 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем были направлены 50 человек, которым удалось остановить распространение огня. Уже в 11:06 пожар был локализован, а в 11:34 ликвидировано открытое горение.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении в доме было обнаружено тело женщины, и в 13:39 найдено тело второй женщины. Ее личность устанавливается.

В чрезвычайной службе также уточняют, что в результате пожара был травмирован мужчина и сгорели два автомобиля: Hyundai Solaris и ВАЗ-2104.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.