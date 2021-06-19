При тушении крупного пожара в Сызрани найдены тела двух женщин

В субботу, 19 июня, в 10:31 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. 2-я тульская, 11 в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
К моменту прибытия пожарных на месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 150 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".
На борьбу с огнем были направлены 50 человек, которым удалось остановить распространение огня. Уже в 11:06 пожар был локализован, а в 11:34 ликвидировано открытое горение.
В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении в доме было обнаружено тело женщины, и в 13:39 найдено тело второй женщины. Ее личность устанавливается.
В чрезвычайной службе также уточняют, что в результате пожара был травмирован мужчина и сгорели два автомобиля: Hyundai Solaris и ВАЗ-2104.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся