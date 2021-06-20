Дмитрий Азаров возглавил территориальную группу Самарской области на выборах в Госдуму

Список кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента огласили на съезде партии "Единая Россия. Секретарь Самарского регионального отделения партии, глава региона Дмитрий Азаров стал лидером территориальной группы № 15, которая включает Самарскую область.
Вместе с Дмитрием Азаровым в территориальную группу вошли Николай Ренц, Регина Воробьева, Леонид Симановский, Владимир Гутенев, Андрей Парфенов, Виктор Кузнецов и Виктория Каткова.
Напомним, "Единая Россия" сформировала 57 территориальных групп на выборах в Госдуму VIII созыва. По сравнению с 2016 годом их количество увеличилось на 21 (в 2016 году — 31 группа).
Губернаторы и главы республик представлены в большинстве территориальных групп федерального списка кандидатов "Единой России". Всего почти 50 глав регионов возглавили территориальные группы "Единой России" на выборах в Госдуму.
Съезд "Единой России" прошел в субботу, 19 июня, в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной в Москве. В нем принял участие президент Владимир Путин.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии