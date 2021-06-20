Дмитрий Азаров возглавил территориальную группу Самарской области на выборах в Госдуму

Список кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента огласили на съезде партии "Единая Россия. Секретарь Самарского регионального отделения партии, глава региона Дмитрий Азаров стал лидером территориальной группы № 15, которая включает Самарскую область.

Вместе с Дмитрием Азаровым в территориальную группу вошли Николай Ренц, Регина Воробьева, Леонид Симановский, Владимир Гутенев, Андрей Парфенов, Виктор Кузнецов и Виктория Каткова.

Напомним, "Единая Россия" сформировала 57 территориальных групп на выборах в Госдуму VIII созыва. По сравнению с 2016 годом их количество увеличилось на 21 (в 2016 году — 31 группа).

Губернаторы и главы республик представлены в большинстве территориальных групп федерального списка кандидатов "Единой России". Всего почти 50 глав регионов возглавили территориальные группы "Единой России" на выборах в Госдуму.

Съезд "Единой России" прошел в субботу, 19 июня, в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной в Москве. В нем принял участие президент Владимир Путин.