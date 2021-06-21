Дарья Касаткина проиграла в финале турнира в Бирмингеме

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина в решающем матче турнира в Бирмингеме проиграла Онс Жабер из Туниса со счетом 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут, пишет championat.com.

За всю игру Касаткина выполнила один эйс и совершила одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта из семи. На счету Жабер также одна подача навылет и одна двойная ошибка при пяти реализованных брейк-пойнтах из десяти.

Для Касаткиной победа в этом финале стала бы пятой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.