Самарская область: Скоростной интернет от "Ростелекома" появился в Выселках

"Ростелеком" построил гигабитную оптическую сеть до села Выселки Ставропольского района Самарской области. Новая инфраструктура связи создана по одной из самых современных технологий доступа к интернету GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть), обеспечивающей стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных. Цифровые сервисы теперь доступны почти трем тысячам семей, проживающих в частном секторе Выселок.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"Сегодня практически в каждом доме есть телевизоры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, бытовая техника, системы безопасности. Все эти устройства работают через интернет, поэтому потребность абонентов в высоких скоростях будет только увеличиваться. В технологии GPON заложен большой запас пропускной способности линий, которого хватит на долгие годы".

Замир Мердеев, глава сельского поселения Выселки:

"Нашему селу более 250 лет. Раньше здесь жили мельники, сапожники, ткачи, кузнецы и бондари. Теперь открылась новая страница истории Выселок: с помощью цифровых сервисов жители частного сектора смогут удаленно работать, оформлять документы и пособия, пользоваться телемедициной, обеспечивать безопасность своих домов".

Даниил Попов, житель села Выселки:

"До сих пор мы пользовались мобильной связью, но скорости соединения не хватало для нормальной работы в сети. Теперь нам доступны сразу две услуги: скоростной интернет и интерактивное телевидение. К сети Wi-Fi можно подключиться и в доме, и в саду и комфортно учиться или играть онлайн".

Получить подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.