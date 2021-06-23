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Интернет Транспорт и связь

Самарская область: Скоростной интернет от "Ростелекома" появился в Выселках

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" построил гигабитную оптическую сеть до села Выселки Ставропольского района Самарской области. Новая инфраструктура связи создана по одной из самых современных технологий доступа к интернету GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть), обеспечивающей стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных. Цифровые сервисы теперь доступны почти трем тысячам семей, проживающих в частном секторе Выселок.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"Сегодня практически в каждом доме есть телевизоры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, бытовая техника, системы безопасности. Все эти устройства работают через интернет, поэтому потребность абонентов в высоких скоростях будет только увеличиваться. В технологии GPON заложен большой запас пропускной способности линий, которого хватит на долгие годы".

Замир Мердеев, глава сельского поселения Выселки:

"Нашему селу более 250 лет. Раньше здесь жили мельники, сапожники, ткачи, кузнецы и бондари. Теперь открылась новая страница истории Выселок: с помощью цифровых сервисов жители частного сектора смогут удаленно работать, оформлять документы и пособия, пользоваться телемедициной, обеспечивать безопасность своих домов".

Даниил Попов, житель села Выселки:

"До сих пор мы пользовались мобильной связью, но скорости соединения не хватало для нормальной работы в сети. Теперь нам доступны сразу две услуги: скоростной интернет и интерактивное телевидение. К сети Wi-Fi можно подключиться и в доме, и в саду и комфортно учиться или играть онлайн".

Получить подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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