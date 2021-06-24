АИОР аккредитовал образовательные программы ТГУ

Восемь инженерных образовательных программ и две программы в области IT-подготовки Тольяттинского госуниверситета получили профессионально-общественную аккредитацию Ассоциации инженерного образования России (АИОР). Решение об этом правление АИОР утвердило 17 июня 2021 года.

Расширение количества образовательных программных продуктов, прошедших международную аккредитацию, является одной из задач национального проекта "Образование": к 2024 году не менее 60 университетов страны должны реализовывать не менее 5 аккредитованных образовательных программ. АИОР — полноправный член Европейской сети по аккредитации инженерного образования (ENAEE) и Вашингтонского соглашения (AW). Аккредитация образовательных программ вузов Ассоциацией инженерного образования России официально признается на международном уровне.

Аккредитованные программы будут включены в официальный реестр АИОР; Реестр Европейской сети оп аккредитации инженерного образования ENAEE; Qualification checker WA/Реестр программ Вашингтонского Соглашения; Реестр Европейской федерации национальных инженерных ассоциаций FEANI.

"Полученный результат свидетельствует о профессионализме и слаженной работе всего коллектива университета, направленной на обеспечение качественной инженерной подготовки, соответствующей требованиям ФГОС, международным критериям и запросам рынка труда, — отметил президент АИОР Юрий Похолков. — Такое признание несомненно будет содействовать университету в его усилиях по выполнению задач экспорта российского образования, повышая привлекательность этих образовательных программ для иностранных и российских абитуриентов, а также предоставляя уникальную возможность выпускникам получить международный статус профессионального инженера в любой из 32 стран, где признается ПОА АИОР".

Аккредитационная экспертная комиссия АИОР работала в ТГУ с 24 по 27 мая 2021 года. Срок действия аккредитации — 5 лет.

Список образовательных программ Тольяттинского государственного университета, прошедших международную профессионально-общественную аккредитацию АИОР: