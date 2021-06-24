АИОР аккредитовал образовательные программы ТГУ

Восемь инженерных образовательных программ и две программы в области IT-подготовки Тольяттинского госуниверситета получили профессионально-общественную аккредитацию Ассоциации инженерного образования России (АИОР). Решение об этом правление АИОР утвердило 17 июня 2021 года.
Расширение количества образовательных программных продуктов, прошедших международную аккредитацию, является одной из задач национального проекта "Образование": к 2024 году не менее 60 университетов страны должны реализовывать не менее 5 аккредитованных образовательных программ. АИОР — полноправный член Европейской сети по аккредитации инженерного образования (ENAEE) и Вашингтонского соглашения (AW). Аккредитация образовательных программ вузов Ассоциацией инженерного образования России официально признается на международном уровне.
Аккредитованные программы будут включены в официальный реестр АИОР; Реестр Европейской сети оп аккредитации инженерного образования ENAEE; Qualification checker WA/Реестр программ Вашингтонского Соглашения; Реестр Европейской федерации национальных инженерных ассоциаций FEANI.
"Полученный результат свидетельствует о профессионализме и слаженной работе всего коллектива университета, направленной на обеспечение качественной инженерной подготовки, соответствующей требованиям ФГОС, международным критериям и запросам рынка труда, — отметил президент АИОР Юрий Похолков. — Такое признание несомненно будет содействовать университету в его усилиях по выполнению задач экспорта российского образования, повышая привлекательность этих образовательных программ для иностранных и российских абитуриентов, а также предоставляя уникальную возможность выпускникам получить международный статус профессионального инженера в любой из 32 стран, где признается ПОА АИОР".
Аккредитационная экспертная комиссия АИОР работала в ТГУ с 24 по 27 мая 2021 года. Срок действия аккредитации — 5 лет.
Список образовательных программ Тольяттинского государственного университета, прошедших международную профессионально-общественную аккредитацию АИОР:
- 09.03.03 Прикладная информатика (направленность (профиль) "Разработка социальных и экономических информационных систем");
- 09.04.03 Прикладная информатика ("Управление корпоративными информационными процессами");
- 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника ("Техническое и информационное обеспечение интеллектуальных систем электроснабжения");
- 15.04.01 Машиностроение ("Эксплуатация транспортных средств");
- 18.04.01 Химическая технология ("Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза");
- 18.04.01 Химическая технология ("Рациональное использование природных и сырьевых ресурсов в химической технологии и нефтехимии");
- 20.03.01 Техносферная безопасность ("Безопасность технологических процессов и производств");
- 20.04.01 Техносферная безопасность ("Экологический инжиниринг и аудит");
- 20.04.01 Техносферная безопасность ("Аудит комплексной безопасности в промышленности");
- 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов ("Инжиниринг перспективных материалов и диагностика поведения материалов в изделиях").
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.