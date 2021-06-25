"Метромакс" поможет юным читателям изучать информационные технологии

Центральная городская детская библиотека г. о. Самара и группа компаний "Метромакс" заключили договор о сотрудничестве.

Специалисты "Метромакс" будут проводить для любознательных гостей библиотеки занимательные мастер-классы, лекции, семинары и тренинги, помогающие осваивать информационные технологии. Кроме того, группа компаний поможет специалистам детской библиотеки в организации мероприятий, которые регулярно проводятся на базе модельной библиотеки нового поколения.

Основная цель соглашения — объединить научный, инновационный и технологический потенциал телекоммуникационной компании и модельной библиотеки нового поколения для максимально эффективного обучения учащихся информационным технологиям.

Максим Грызунов, директор ООО "РегионСвязьКонсалт", входящего в ГК "Метромакс", подчеркнул, что компания уже традиционно поддерживает детей, которые стремятся получить новые знания, особенно в области IT, и будет рада предоставить свои технические и интеллектуальные ресурсы, чтобы помочь читателям библиотеки лучше владеть современными технологиями.

"На площадке нашей библиотеки для детей и их родителей регулярно проводятся образовательные мероприятия. Мы стараемся делать их интерактивными и доступными в режиме онлайн в сети Интернет, — подчеркнул Алексей Шебуев и. о. заведующего отделом обслуживания ЦГДБ, главный библиотекарь. — Партнерство с ГК "Метромакс" позволит существенно расширить возможности нашей работы, и, конечно, поможет читателям осваивать IT".