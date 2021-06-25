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Образование Общество

"Метромакс" поможет юным читателям изучать информационные технологии

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральная городская детская библиотека г. о. Самара и группа компаний "Метромакс" заключили договор о сотрудничестве.

Фото: предоставлено ГК "МетроМакс"

Специалисты "Метромакс" будут проводить для любознательных гостей библиотеки занимательные мастер-классы, лекции, семинары и тренинги, помогающие осваивать информационные технологии. Кроме того, группа компаний поможет специалистам детской библиотеки в организации мероприятий, которые регулярно проводятся на базе модельной библиотеки нового поколения.

Основная цель соглашения — объединить научный, инновационный и технологический потенциал телекоммуникационной компании и модельной библиотеки нового поколения для максимально эффективного обучения учащихся информационным технологиям.

Максим Грызунов, директор ООО "РегионСвязьКонсалт", входящего в ГК "Метромакс", подчеркнул, что компания уже традиционно поддерживает детей, которые стремятся получить новые знания, особенно в области IT, и будет рада предоставить свои технические и интеллектуальные ресурсы, чтобы помочь читателям библиотеки лучше владеть современными технологиями.

"На площадке нашей библиотеки для детей и их родителей регулярно проводятся образовательные мероприятия. Мы стараемся делать их интерактивными и доступными в режиме онлайн в сети Интернет, — подчеркнул Алексей Шебуев и. о. заведующего отделом обслуживания ЦГДБ, главный библиотекарь. — Партнерство с ГК "Метромакс" позволит существенно расширить возможности нашей работы, и, конечно, поможет читателям осваивать IT".

О партнерах

Центральная детская городская библиотека г. о. Самара на ул. Аэродромная, д. 16А была обновлена в рамках нацпроекта "Культура", реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Библиотека оснащена по модельному стандарту и стала современной площадкой для доступа к информационным ресурсам, самообразования и неформального общения.

Группа компаний "Метромакс"

Основана в 2005 году. Ведет строительство оптоволоконных сетей в Самарской области и в других регионах страны. Оказывает услуги связи с помощью всех современных технологий и обслуживает более 30 тысяч абонентов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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