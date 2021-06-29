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МегаФон экспериментирует с форматом магазина на колесах

29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон запустил новый экспериментальный розничный формат мобильных магазинов, который позволит предоставлять услуги клиентам в отдаленных населенных пунктах и помогает оценивать перспективы открытия традиционных салонов. В планах компании - запуск нескольких десятков таких магазинов в разных регионах России.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

МегаФон активно развивает свою сеть в небольших населенных пунктах. Абоненты в них обеспечены качественной связью, но не везде поблизости есть салоны МегаФона. Мобильный офис продаж перемещается между населенными пунктами, в которых отсутствуют салоны связи, работая в каждой локации несколько недель.

"Сейчас сделать заказ в интернет-магазине МегаФона можно с доставкой в любую точку страны, а подключить услугу - удаленно через личный кабинет или контактный центр. Тем не менее некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат дает такую возможность. Передвижные салоны также позволяют нам измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона", - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В магазине представлено более 200 популярных моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники. В салонах планируется осуществлять оформление заказов и доставку из интернет-магазина - это позволит покупателям получить доступ к максимально широкому ассортименту. Здесь же можно получить консультацию специалиста компании, приобрести и подключить sim-карту, цифровые продукты, финансовые услуги. Перечень возможных услуг будет расширяться в зависимости от потребностей клиентов.

Площадь мобильного магазина - 10 кв. метров. Автодом произведен с нуля по проекту МегаФон Ритейла с применением самых энергоэффективных решений в части освещения, систем охлаждения, отопления и оргтехники.

Пилотирование проекта началось в населенных пунктах Краснодарского края, первой остановкой стала станица Елизаветинская с населением около 25 тыс. человек. Магазин пользуется популярностью у местных жителей и туристов, количество подключений, оформленных в мобильном офисе, сопоставимо с продажами sim-карт в традиционной рознице. Наиболее востребованы у клиентов sim-карты, аксессуары и смартфоны.

Гид потребителя

Последние комментарии

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здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

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Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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