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Литература Культура

В СОУНБ состоится встреча с автором сказок Женей Кусто

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 июля, в 19:00, в отделе искусств СОУНБ состоится встреча (12+) с "самарской сказочницей" Женей Кусто, которая представит "Сказки проклятого Солнца".

Книга стала продолжением цикла метамодернистских "Сказок безумной Луны", вышедших в 2019 году.
В новой книге семь сказок. Читателей ждет путешествие по Подлунному миру и знакомство с его верховным колдуном — Господином Солнце. Также читатели смогут побывать в поднебесье, погрузиться на дно моря, повстречать новых удивительных обитателей неизведанных земель, узнать лучше уже известных и разгадать, кто и за что проклял могущественного владыку света.

В прошлом Женя Кусто занималась журналистикой, писала для портала о комикс-индустрии. Сейчас ее жанр — сказка. "Я пишу самые волшебные сказки для взрослых. Не для того, чтобы сбежать от реальности, не для того, чтобы притвориться ребенком. Я возвращаюсь к самым истокам, чтобы воссоздать сказки, которые будут близки и понятны каждому. И будут новы и свежи. Я автор метамодернистских сказок для тех, кто не верит в чудеса, а хочет создавать их сам", — рассказывает автор.

Для гостей выступит флейтистка Ангелина Кокорева. После презентации у поклонников будет возможность подписать книжку автора во время автограф-сессии.

Вход свободный.

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