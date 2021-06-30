Два человека погибли из-за пожара в центре Самары

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В среду, 30 июня, в 0:59, начался пожар в частном доме на ул. Куйбышева, 19 в Самарском районе Самары. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области