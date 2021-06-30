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Здравоохранение Общество

Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается прививочная кампания: более 518 тыс. человек сделали прививки от коронавируса, свыше 416 тыс. граждан завершили два этапа вакцинации. Сейчас в регионе для массовой вакцинации используются препараты "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") (разработка центра им. Н. Гамалеи) и "КовиВак" (центр исследований им. М. Чумакова).

В правительстве региона заявляют: дефицита в поступающих препаратах нет. Однако и минздрав Самарской области, и медицинское сообщество констатируют: перекос в объемах поставок вакцины — существенно в пользу "Гам-КОВИД-Вака". Так, накануне в регион было доставлено более 53,4 тыс. доз "Гам-КОВИД-Вака" и всего 1560 доз "КовиВака", т. е. в 35 раз меньше.

При этом самарцы, сделавшие выбор в пользу вакцины "КовиВак", столкнулись с тем, что в медучреждениях препарата нет. Дефицит породил повышенный спрос, и, несмотря на то что прививочная кампания во всех регионах РФ проходит бесплатно, жители готовы платить даже из собственного кармана ради конкретной вакцины. Ситуация с дефицитом данной вакцины наблюдается как в Самарской области, так и в ряде других субъектов РФ, включая столицу и Санкт-Петербург.

В региональном минздраве отмечают, что вносить за прививку собственные средства не целесообразно, а если есть желание вакцинироваться определенным препаратом, временно отсутствующим, необходимо записаться в лист ожидания медицинского учреждения.

"Вакцинация проводится бесплатно. Действительно, "КовиВак" поступает пока небольшими партиями в отличии от "Спутник V", — комментирует пресс-секретарь министерства здравоохранения Самарской области Вероника Серебрянская. — Просим жителей, желающих привиться именно этой вакциной, обратиться в медицинское учреждение, чтобы их включили в лист ожидания. К моменту поступления вакцины их вызовут на прививку".

Также в пресс-службе ведомства отметили, что "КовиВак" распределяется по всем медучреждениям региона, где проходит прививочная кампания. Соответственно, привиться им (при наличии препарата) можно будет практически везде.

В свою очередь, сотрудники инфекционного отделения клиник СамГМУ отметили: несмотря на то, что "КовиВак" действует чуть мягче, его эффективность ниже и не стоит зацикливаться на конкретном препарате.

"Эффективность вакцины "Спутник V" на данный момент выше, и составляет 95%, эффективность "КовиВака" — всего 82%", — прокомментировали специалисты ковид-отделения клиник СамГМУ.

Сейчас в России для массовой вакцинации против CoViD-19 доступно четыре препарата: "Спутник V" и "Спутник лайт", разработанные центром имени Н. Ф. Гамалеи; "Эпиваккорона" — разработка центра вирусологии "Вектор", а также "КовиВак" производства центра исследований им. М. П. Чумакова.

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