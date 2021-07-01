Выпускники "Роснефть-класса" новокуйбышевской школы №5 получили аттестаты

В понедельник, 28 июня, в школе №5 "Образовательный центр имени М.П.Бочарикова" аттестаты об образовании получили 22 выпускника "Роснефть-класса". С этим событием их, по традиции, поздравили представители Новокуйбышевской нефтехимической компании (АО "ННК"), которые вручили ребятам сертификаты об окончании профильного класса и памятные подарки.
АО "ННК", дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", с 2012 года реализует корпоративную систему непрерывного образования "Школа - вуз - предприятие". Классы, где ребят обучают точным наукам, ежегодно формируются на конкурсной основе из одаренных учеников.
За время реализации проекта в профильных классах обучилось 182 человека, 64 из них окончили школу с медалью "За особые успехи в учении". Многие заняли призовые места в российских, региональных и городских соревнованиях и олимпиадах.
Обучение в "Роснефть-классе" помогает учащимся не просто получить необходимые знания по профильным предметам (физика, химия, математика, русский язык) и успешно сдать итоговые экзамены, но и стать студентами ведущих вузов страны.
"Тесное сотрудничество администрации школы, педсостава и Новокуйбышевской нефтехимической компании позволяет достигать высокого уровня подготовки выпускников, соответствующего современным требованиям. Это значимая работа по созданию кадрового потенциала, - уверена начальник отдела развития и оценки персонала Новокуйбышевской нефтехимической компании Татьяна Соколова. - Первые выпускники "Роснефть-классов" уже трудятся на предприятии, и мы видим у них желание работать и развиваться вместе с компанией "Роснефть".
Для интересного и полноценного обучения у ребят из "Роснефть-классов" есть все необходимое методическое и технологическое оборудование. На средства АО "ННК" подготовлена современная химическая лаборатория, сделан ремонт в школьном актовом зале и кабинете профильной подготовки, приобретено новейшее оборудование. Все это позволяет ребятам заниматься научной деятельностью, участвовать в престижных конкурсах. Кроме того, уроки в таких классах ведут не только школьные учителя, но и преподаватели университетов, регулярно организуются экскурсии в производственные цеха нефтехимической компании.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.