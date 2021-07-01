Выпускники "Роснефть-класса" новокуйбышевской школы №5 получили аттестаты

В понедельник, 28 июня, в школе №5 "Образовательный центр имени М.П.Бочарикова" аттестаты об образовании получили 22 выпускника "Роснефть-класса". С этим событием их, по традиции, поздравили представители Новокуйбышевской нефтехимической компании (АО "ННК"), которые вручили ребятам сертификаты об окончании профильного класса и памятные подарки.

АО "ННК", дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", с 2012 года реализует корпоративную систему непрерывного образования "Школа - вуз - предприятие". Классы, где ребят обучают точным наукам, ежегодно формируются на конкурсной основе из одаренных учеников.

За время реализации проекта в профильных классах обучилось 182 человека, 64 из них окончили школу с медалью "За особые успехи в учении". Многие заняли призовые места в российских, региональных и городских соревнованиях и олимпиадах.

Обучение в "Роснефть-классе" помогает учащимся не просто получить необходимые знания по профильным предметам (физика, химия, математика, русский язык) и успешно сдать итоговые экзамены, но и стать студентами ведущих вузов страны.

"Тесное сотрудничество администрации школы, педсостава и Новокуйбышевской нефтехимической компании позволяет достигать высокого уровня подготовки выпускников, соответствующего современным требованиям. Это значимая работа по созданию кадрового потенциала, - уверена начальник отдела развития и оценки персонала Новокуйбышевской нефтехимической компании Татьяна Соколова. - Первые выпускники "Роснефть-классов" уже трудятся на предприятии, и мы видим у них желание работать и развиваться вместе с компанией "Роснефть".

Для интересного и полноценного обучения у ребят из "Роснефть-классов" есть все необходимое методическое и технологическое оборудование. На средства АО "ННК" подготовлена современная химическая лаборатория, сделан ремонт в школьном актовом зале и кабинете профильной подготовки, приобретено новейшее оборудование. Все это позволяет ребятам заниматься научной деятельностью, участвовать в престижных конкурсах. Кроме того, уроки в таких классах ведут не только школьные учителя, но и преподаватели университетов, регулярно организуются экскурсии в производственные цеха нефтехимической компании.