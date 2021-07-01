Дарья Касаткина с победы стартовала на Уимблдоне

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй раунд Уимблдона, обыграв представительницу Румынии Патрисию-Марию Циг, пишет championat.com.

Для победы Касаткиной потребовалось три сета. Встреча завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Касаткина выполнила один эйс, совершила четыре двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Циг ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала 1 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг турнира Касаткина сразится с победительницей встречи между Лейлой Фернандес из Канады и Еленой Остапенко из Латвии.