МегаФон: самарцы активнее других жителей ПФО пользуются облачными сервисами

Жители Поволжья стали активнее пользоваться облачными хранилищами данных. Специалисты оператора посчитали, что с января по июнь 2021 года абоненты МегаФона прокачали 3,7 Петабайт интернет-трафика, пользуясь облачными сервисами, что на 20% больше, чем в прошлом году. Самым популярным сервисом признан icloud, а наиболее активными фанатами облаков — жители Самарской области.
Стопки дисков и флэш-карт сменили облачные хранилища. За первые 6 месяцев года клиенты компании, израсходовали в облаках 3,7 Петабайт интернет-трафика, сохраняя и делясь данными с коллегами и друзьями. Этой информации хватит, чтобы заполнить почти 5 тысяч дисков СD-RW высотой в 5 метров и весом 50 кг.
В прошлом году жители Приволжья чаше всего использовали Yandex disk, потратив на это 44% трафика, Google Диск (24%), icloud (16%), облако Mail (10%) и OneDrive (1,5%). Часть клиентов для облачных вычислений онлайн-бизнеса использовала Alibaba Cloud.
В 2021 году приоритеты поменялись:
• icloud с 37% хостинг-трафика;
• Google Диск (25%);
• Yandex Disk (17%);
• Mail (13%);
• OneDrive (3%).
Оставшийся трафик распределен между MediaFire, Samsung Cloud и Dropbox. Сюда же входит и файлообменник MEGA, позволяющий особо осторожным пользователям передавать друг другу файлы в зашифрованном виде.
IT-специалисты Поволжья для работы предпочитают GitHub — крупнейший сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Бесплатная передача фильмов и телесериалов у пользователей в основном проходит через Putlocker. Помимо популярных серверов для хранения домашних и рабочих архивов, часть клиентов МегаФона предусмотрительно применяют сервисы CrashPlan, предназначенные для резервного копирования данных различных операционных систем.
В тройку самых активных пользователей облаков Поволжья входят Самарская область (887 Терабайт), Татарстан (514 Терабайта) и Нижний Новгород (476 Терабайт).
Выгружают контент из хранилищ чаще всего жители Ульяновской области, трафик скачивания здесь превышает трафик загрузки на 43%.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???