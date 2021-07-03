В "Единой России" обсудили проект стелы "Город трудовой доблести"

Стела "Город трудовой доблести" высотою 26 с половиной метров появится уже в сентябре в Кировском районе областной столицы и рядом с ней — еще 20 информационных пилонов, исполненные в технике графического коллажа. На центральной стеле трудовой доблести в Самаре могут разместить изображения легендарного самолета Ил-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве — это вопрос пока остается открытым и активно обсуждается.

Композиционное и смысловое наполнение монумента обсудили в Самарском региональном отделении партии "Единая Россия" в мае вместе с представителями Российского военно-исторического общества и министерства культуры, архитекторами, общественниками и историками-краеведами.

Победитель открытого конкурса эскизных проектов архитектурно-художественного решения стелы "Город трудовой доблести" Российского военно-исторического общества, скульптор-монументалист, архитектор Денис Стритович рассказал о вариантах визуального воплощения будущей стелы. Сейчас скульпторы и архитекторы работают над богатым массивом исторического материала и его графическим выражением.

Место для установки памятного знака "Город трудовой доблести" определили народным голосованием. С инициативой обсудить этот вопрос с жителями выступил губернатор Дмитрий Азаров. Горожане предложили 130 возможных точек, но большинство из почти 13 тысяч проголосовавших выбрали Аллею трудовой славы.

Отметим, что 1 мая секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров вместе с волонтерами, общественниками, депутатами всех уровней и представителями крупных промышленных предприятий заложил камень в основание будущей стелы.

Еще одно голосование было организовано самарскими единороссами. По инициативе "Единой России" на сайте самара-доблесть.рф. жители региона выбрали памятное место для изображения на одноименной почтовой марке "Город трудовой доблести". Было предложено четыре знаковых объекта областной столицы.

В списке для голосования были памятник "Шоферам и машинам. Потомкам в пример", знаменитый самолёт-штурмовик "Ил-2", фонтан "Парус", посвященный Соловецким юнгам, и "Солдат Победы" в парке Металлургов.

Безусловным лидером голосования стал Ил-2. Именно самарский штурмовик более 80% жителей региона считают настоящим символом "запасной столицы". По их мнению, именно он вызывает четкую ассоциацию с годами войны, напоминает о Великой Победе и не менее великом трудовом подвиге куйбышевцев.

Презентация почтовых марок из серии "Город трудовой доблести" запланирована на начало осени. Тогда же состоится и торжественное открытие стелы "Город трудовой доблести".

Напомним, в 2020 году "Единая Россия" единогласно поддержала инициативу президента Владимира Путина об установлении в стране звания "Город трудовой доблести". Самара была среди них. Решение о присвоении губернской столице почетного звания поддержали более 714 тысяч жителей — голосование организовала партия "Единая Россия" оффлайн и онлайн — на сайте "Самара-доблесть.рф".