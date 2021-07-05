В Самаре большим гала-концертом завершился Грушинский фестиваль

В воскресенье, 4 июля, в Самарской области завершился 48-й Грушинский фестиваль. В этом году из-за ковидных ограничений он прошёл в формате бесплатных концертов и онлайн-трансляций. Финальным аккордом фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина стал грандиозный гала-концерт, который прошёл в стенах самарского Окружного Дома Офицеров.

Несмотря на то, что из-за сложной эпидемиологической ситуации традиционная Грушинская Поляна была закрыта и проведение фестиваля в привычном формате стало невозможно, Правительство Самарской области нашло способ не оставить жителей и гостей региона без их любимого музыкального праздника. Со 2 по 4 июля в Самаре и Тольятти проходили концерты, которые можно было посетить лично с соблюдением всех санитарных норм и правил, и посмотреть онлайн. В эти дни в Самарской области выступали известные барды и постоянные гости фестиваля.

Так, 2 июля в самарском ОДО фестиваль открыл квартет "Необарды". 4 июля концерты авторской песни прошли во Дворце культуры и творчества Тольятти и Доме офицеров, где выступил народный артист России Олег Митяев с программой "Лето — это маленькая жизнь". Всё это транслировалось на сайте фестиваля grushinfestival.ru. На закрывающем фестиваль гала-концерте в ОДО вечером на сцену вышли такие исполнители как Галина Хомчик, Грушинское трио, Роман Ланкин, Ирина Сурина, Василий Уриевский и многие другие артисты.

"Благодаря всем участникам, всем авторам, дух Грушинского фестиваля присутствует здесь в этом зале, где проходили концерты и выступления. Мы рады встречать наших великих бардов и авторов. Благодаря нашему замечательному фестивалю, строгому жюри под председательством бессменного Александра Городницкого рады открывать новые имена, которые будут вновь и вновь умножать славу и народную любовь, которую на протяжении пяти десятилетий имеет Грушинский фестиваль, — отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в завершении гала-концерта. — Уверен, что Грушинскому фестивалю быть на нашей земле всегда"!

Участники фестиваля подчеркнули, что очень надеются в следующем году встретиться на привычном месте — фестивальной поляне.