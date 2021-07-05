25 человек локализовали пожар в частном доме в Самаре

В понедельник, 5 июля, примерно в 14:11, начался пожар на ул. Неверова, 44 в пос. Запанской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горела крыша и чердак частного дома на площади 100 кв. м., а также дрова на площади 5 кв. м.

В тушении участвовали 25 человек, которые, локализовали пожар в 14:18.

Пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.