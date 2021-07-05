СГИК проведет масштабный целевой прием совместно с ведущими учреждениями культуры региона

В 2021 году Самарский государственный институт культуры впервые в истории вуза и региона проведет масштабный целевой набор студентов на музыкальные направления подготовки и специальности на бакалавриат, магистратуру и специалитет. Проект реализуется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и министерства культуры региона.

Целевой набор будущих профессиональных музыкантов в СГИКе ведется сразу несколькими стратегическими партнерами вуза: Самарским академическим театром оперы и балета, Самарской филармонией и Государственным Волжским русским народным хором им. П.Милославова.

Для будущих оперных исполнителей, артистов хора, симфонического и народного оркестров выделено 28 мест. Студенты пройдут бесплатное обучение, автоматически получат гарантированное трудоустройство.

Преимуществами станут: поступление вне основного конкурса по специальной квоте, первоочередное распределение мест при заселении в общежитие, прохождение практики на площадке работодателя, возможно будет и обучение по индивидуальному учебному плану.

"Эта беспрецедентная мера поддержки со стороны нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и министерства культуры Самарской области, в первую очередь, направлена на решение кадровых вопросов в учреждениях культуры и искусств региона. Кроме того, благодаря данному проекту будут сохранены преподавательские ставки на ведущих кафедрах нашего консерваторского факультета и, несмотря на отсутствие в этом году федеральных бюджетных мест на музыкальные направления и специальности, у нас будет набран полноценный первый курс", — рассказал ректор СГИК Ольга Наумова.

Отметим, что в новом учебном году целевой набор совместно с Самарским государственным институтом культуры проведет и театр-студия "Грань". Мастером курса станет Денис Бокурадзе, кандидат культурологии, доцент, заслуженный работник культуры Самарской области, номинант Российской национальной театральной премии и член жюри "Золотой Маски".

Вступительные испытания на все программы целевого приема начнутся в июле.