СГИК проведет масштабный целевой прием совместно с ведущими учреждениями культуры региона

В 2021 году Самарский государственный институт культуры впервые в истории вуза и региона проведет масштабный целевой набор студентов на музыкальные направления подготовки и специальности на бакалавриат, магистратуру и специалитет. Проект реализуется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и министерства культуры региона.
Целевой набор будущих профессиональных музыкантов в СГИКе ведется сразу несколькими стратегическими партнерами вуза: Самарским академическим театром оперы и балета, Самарской филармонией и Государственным Волжским русским народным хором им. П.Милославова.
Для будущих оперных исполнителей, артистов хора, симфонического и народного оркестров выделено 28 мест. Студенты пройдут бесплатное обучение, автоматически получат гарантированное трудоустройство.
Преимуществами станут: поступление вне основного конкурса по специальной квоте, первоочередное распределение мест при заселении в общежитие, прохождение практики на площадке работодателя, возможно будет и обучение по индивидуальному учебному плану.
"Эта беспрецедентная мера поддержки со стороны нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и министерства культуры Самарской области, в первую очередь, направлена на решение кадровых вопросов в учреждениях культуры и искусств региона. Кроме того, благодаря данному проекту будут сохранены преподавательские ставки на ведущих кафедрах нашего консерваторского факультета и, несмотря на отсутствие в этом году федеральных бюджетных мест на музыкальные направления и специальности, у нас будет набран полноценный первый курс", — рассказал ректор СГИК Ольга Наумова.
Отметим, что в новом учебном году целевой набор совместно с Самарским государственным институтом культуры проведет и театр-студия "Грань". Мастером курса станет Денис Бокурадзе, кандидат культурологии, доцент, заслуженный работник культуры Самарской области, номинант Российской национальной театральной премии и член жюри "Золотой Маски".
Вступительные испытания на все программы целевого приема начнутся в июле.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.