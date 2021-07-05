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СГИК проведет масштабный целевой прием совместно с ведущими учреждениями культуры региона Зоя Кобозева: "Мне интересен голос маленького человека" Анастасия Софьина: Помощь молодым людям на первых этапах жизни очень важна Светлана Ильина: Выплаты "подъемных" станут хорошим подспорьем для семей выпускников Любовь Скрипинская: Решение губернатора о выплатах выпускникам станет стимулом к учебе и работе в регионе

Образование Общество

СГИК проведет масштабный целевой прием совместно с ведущими учреждениями культуры региона

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 году Самарский государственный институт культуры впервые в истории вуза и региона проведет масштабный целевой набор студентов на музыкальные направления подготовки и специальности на бакалавриат, магистратуру и специалитет. Проект реализуется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и министерства культуры региона.

Целевой набор будущих профессиональных музыкантов в СГИКе ведется сразу несколькими стратегическими партнерами вуза: Самарским академическим театром оперы и балета, Самарской филармонией и Государственным Волжским русским народным хором им. П.Милославова.

Для будущих оперных исполнителей, артистов хора, симфонического и народного оркестров выделено 28 мест. Студенты пройдут бесплатное обучение, автоматически получат гарантированное трудоустройство.

Преимуществами станут: поступление вне основного конкурса по специальной квоте, первоочередное распределение мест при заселении в общежитие, прохождение практики на площадке работодателя, возможно будет и обучение по индивидуальному учебному плану.

"Эта беспрецедентная мера поддержки со стороны нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и министерства культуры Самарской области, в первую очередь, направлена на решение кадровых вопросов в учреждениях культуры и искусств региона. Кроме того, благодаря данному проекту будут сохранены преподавательские ставки на ведущих кафедрах нашего консерваторского факультета и, несмотря на отсутствие в этом году федеральных бюджетных мест на музыкальные направления и специальности, у нас будет набран полноценный первый курс", — рассказал ректор СГИК Ольга Наумова.

Отметим, что в новом учебном году целевой набор совместно с Самарским государственным институтом культуры проведет и театр-студия "Грань". Мастером курса станет Денис Бокурадзе, кандидат культурологии, доцент, заслуженный работник культуры Самарской области, номинант Российской национальной театральной премии и член жюри "Золотой Маски".

Вступительные испытания на все программы целевого приема начнутся в июле.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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