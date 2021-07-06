В Самарской области родители-одиночки и беременные получат дополнительные субсидии

По инициативе депутатов фракции "Единой России" в Госдуме перечень льгот постоянно расширяется. В Самарской области родители, которые в одиночку воспитывают ребенка, и беременные женщины будут получать субсидии. Всего в бюджете на эти цели предусмотрено 46 млрд рублей.

Региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" Марина Сидухина ("Единая Россия") разъяснила порядок получения выплат: "В качестве поддержки семей, не получающих алименты, но имеющих на них право по решению суда, и семей, где мама или папа воспитывают детей в одиночку, на территории нашего региона размер субсидии составит 5 500 руб. в месяц на каждого ребенка. В Самарской области получателями новых выплат станут не менее 27 тыс. детей из неполных семей. На получение данных мер соцподдержки могут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход менее прожиточного минимума".

Проще всего и удобнее подать заявление дистанционно, разместив заявление на портале "Госуслуги", отмечает региональный координатор партийного проекта "Единой России".

Размер выплаты беременным женщинам составит 50% от регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, в Самарской области эта сумма — 6 063 рублей. Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, будет выплачиваться до рождения ребёнка.

По предварительным данным, в России такую меру поддержки смогут получать порядка 700 тыс. женщин, в Самарской области — около 22 тысяч.

Напомним, в ходе ежегодного послания президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила "Единая Россия". В их числе — выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после Послания подготовила фракция "Единой России". 19 мая закон был принят в третьем чтении. 26 мая его подписал глава государства.